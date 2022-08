Obnova krytej plavárne v Trnave by mala trvať najviac jeden rok

Trnava 8. augusta (TASR) – Najneskôr v auguste 2023 by mala začať slúžiť verejnosti obnovená krytá plaváreň na Materiálovotechnologickej fakulte (MTF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Trnave, ktorej obnovu odštartovali vďaka združeným prostriedkom Fondu na podporu športu, mesta, Trnavského kraja a školy. Projekt za 2,5 milióna eur zlepší podmienky na športovanie i relax, uviedol na otvorení stavby v pondelok dekan Miloš Čambál.



"Trnava je jedno z mála miest, kde kraj i mesto majú kladný vzťah k športu, je tu veľa športovísk, klubov a silná tradícia. Plaváreň, ktoré odchovala veľa úspešných športovcov, si zaslúži zrekonštruovať," uviedol na otvorení výstavby štátny tajomník ministerstva školstva pre šport Ivan Husár. Fond na podporu športu poskytol na trnavskú plaváreň sumu 1,170 milióna eur.



Mesto Trnava i Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa rozhodli vyčleniť zo svojich prostriedkov po 400.000 eur. Primátor Peter Bročka poďakoval všetkým zainteresovaným, že mali záujem ísť do náročného projektu. "Som veľmi rád, že sa Trnavčania nakoniec dočkajú obnovenej plavárne, že sa podarilo úsilie dotiahnuť až do konca," uviedol. Podľa slov predsedu TTSK Jozefa Viskupiča je dobrou správou aj to, že budúci plavci, ktorí sa pripravujú na susediacej strednej športovej škole, budú mať znovu regulárne podmienky prípravy a že na svoje si príde aj trnavská verejnosť.



Plavecký bazén na MTF naposledy fungoval v roku 2019. MTF plánuje po rekonštrukcii prevádzkovať plaváreň tak, aby bola okrem študentov a zamestnancov MTF a plaveckého klubu sprístupnená miestnym školám a širokej verejnosti. "Počas letných mesiacov plánujeme sprístupniť aj vonkajšiu časť plavárne vo forme letného kúpaliska," doplnil prodekan MTF Pavol Tanuška. STU z vlastných zdrojov vyčlenila na projekt financie vo výške 570.773 eur.



Objekt krytej plavárne postavili ju v roku 1966. V bazénovej hale je plavecký bazén 25 krát 15 metrov s premennou hĺbkou 1,75 až 2,85 metra a malý bazén 7,35 krát 15 metrov s hĺbkou 1,4 až 1,7 metra. Plavecký bazén aj po rekonštrukcii bude spĺňať podmienky Európskej plaveckej ligy i podmienky súťažného poriadku Slovenskej plaveckej federácie. Práce podľa Tanušku zahŕňajú okrem iného výmenu zastaranej bazénovej technológie a vzduchotechnickej jednotky a vloženie do jestvujúcich monolitických bazénových vaní nových antikorových bazénov.