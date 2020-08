Trnava obnoví úsek hradieb na križovatke Hlboká-Rybníková

Trnava 12. augusta (TASR) - Sedem metrov dlhý úsek stredovekých hradieb, ktorý spojí dve už opravené časti mestského opevnenia, sa rozhodla obnoviť trnavská radnica. Primátor Peter Bročka oznámil, že na projekt získala finančnú podporu Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom vo výške 25.000 eur. Práce by mali byť ukončené do konca roka.



Trnava opravuje svoj unikátny hradobný systém už niekoľko desaťročí. Naposledy bola súkromným investorom dostavaná severná veža na križovatke ulíc Rybníková – Hlboká, ešte predtým úseky na Hlbokej ulici a úsek pri futbalovom štadióne. "Obnova pri severnej veži bude zahŕňať statické zabezpečenie, domurovanie chýbajúcich častí muriva a doplnenie malty do vymytých škár," informoval primátor.



Hradobný systém v Trnave postavili v priebehu 13. a 14. storočia, má takmer pravidelný obdĺžnikový tvar s rozmermi 800 krát 700 metrov a patrí k najvýznamnejším pamiatkam svojho druhu na Slovensku i v strednej Európe. Je unikátny použitím stavebného materiálu - tehál, ktorých narátali dva milióny. Od roku 1992 vynaložilo mesto na obnovu a údržbu mestských hradieb viac ako 2 milióny eur.