Obyvatelia Trnavy môžu pripomienkovať zmeny v územnom pláne

Trnava 16. augusta (TASR) – Viacero významných rozvojových krokov zahŕňa návrh novej, v poradí tohtoročnej desiatej zmeny Územného plánu (ÚP) mesta Trnava. Okrem iného aj výstavbu pivovaru a reštaurácie s ubytovaním v dotyku so staničným Parkom Antona Bernoláka, výstavbu polyfunkčného objektu v Orolskej záhrade na mieste bývalého hádzanárskeho štadióna, tiež dlho diskutovaného, občanmi žiadaného a zároveň druhými odmietaného parkovacieho domu Na hlinách a doplnenie regulatívov blokov verejnej parkovej zelene na severnej strane Kamennej cesty. Spolu je to 14 lokalít, so zmenou sa môžu Trnavčania zoznámiť na mestskom úrade, odbore územného rozvoja a koncepcií.



Pripomienky je možné, ako informuje mesto, zasielať do 15 dní od zverejnenia dokumentu, ktorý je v súčasnosti v procese posudzovania dopadov na životné prostredie a zverejnený aj na enviroportal.sk. Podľa radnice si potrebu zmeny ÚP vyžiadali nové potreby mesta. Ide aj o zmenu križovatky Študenstká - Bottova ulica na okružnú, vznik športového centra na plochách susediacich školských areálov na Lomonosovovej a Ulici Jozefa Gregora Tajovského či rozšírenie verejnej zelene v lokalitách Štrky, Rybník a Výhybňa.