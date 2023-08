Trnavčania môžu posledné dni pripomienkovať program rozvoja

Trnava 7. augusta (TASR) – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHRSR) na roky 2024 - 2030 s výhľadom do roku 2035 dáva verejnosti do pozornosti mesto Trnava. Kľúčový strednodobý strategický dokument je možné pripomienkovať do 15. augusta, informovala o tom hovorkyňa radnice Veronika Majtánová.



"Je k dispozícii na mestskom úrade na Trhovej ulici na odbore územného rozvoja a koncepcií. Hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov Trnavy," uviedla. Samospráva ním deklaruje, ako chce podporiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a zamestnanosť s dosahom na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb, umožniť zelenú a digitálnu transformáciu a zvýšiť odolnosť územia mesta Trnava.



"V predchádzajúcom PHRSR s výhľadom do roku 2025 bola vízia Trnavy formulovaná ako neprehliadnuteľná regionálna metropola, rozvíjajúca svoje duchovné, kultúrne a akademické tradície s poskytovaním zázemia pre kvalitný život obyvateľov, rozvoj talentov, vynikajúce prostredie na úspešné podnikanie, investovanie a bude príťažlivá pre návštevníkov," informovala hovorkyňa.



Vízia a hlavný cieľ budú v strategickom dokumente na roky 2024 - 2030 rozpracované do strategických a špecifických cieľov v štyroch prioritách. Sú nimi Integrované a moderné verejné služby - Sociálnejšie a bližšie k občanom, ďalej Dostupnosť a udržateľná mobilita (dopravná a technická infraštruktúra) - Prepojenejšia Trnava. Treťou prioritou je Kvalitné životné prostredie - Ekologická Trnava a štvrtou Prosperita, podpora podnikania a inovácií (inovatívna, udržateľná a konkurencieschopná mestská ekonomika) - Inovatívna Trnava. Stanoviská verejnosti možno predkladať na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody.