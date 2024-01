Od piatka bude v športovej hale v Trnave festival zábavy FestHry

Trnava 25. januára (TASR) – Festival hier, hračiek a zábavy FestHry sa bude konať v Trnave od piatka (26. 1.) do nedele (28. 1.) v Mestskej športovej hale. Podujatie, ktoré píše už svoj 13. ročník a malo prestávku počas pandémie, bolo inšpirátorom pre podobné podujatia na celom Slovensku. Informovali o tom organizátori z Mestskej rady mládeže, ktorí tradične sľubujú zábavu pre všetky vekové kategórie.



Nebudú chýbať logické, strategické, kartové, rýchle postrehové či zábavné párty hry, stavebnice, hlavolamy, stolný futbal a ďalšie. V priebehu všetkých troch dní sa bude konať súťaž v skladaní Rubikovej kocky. Na každý deň sú pripravené aj divadielka a hudobné programy pre najmenších, ktorí tvoria veľkú časť návštevníkov. Každoročne príde na podujatie približne 4000 záujemcov, v jeden moment sa môže na festivale tešiť z pôžitku z hrania okolo 300 až 350 účastníkov.



Festival je orientovaný na rodinu, dáva priestor, aby sa pri jednom hracom stole mohli stretnúť viaceré generácie a spolu sa zabaviť. Nie je to však jediná cieľová skupina návštevníkov, na FestHry prichádzajú skupiny dospelých priateľov, triedy s pedagógmi a podobne.



V prvý deň bude hala pre návštevníkov otvorená od 15. do 20. h., v sobotu od 10. do 20. h. a v nedeľu od 13. do 18. h.