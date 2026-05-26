Trnava: Odborníci diskutovali o využití dronov a AI vo vzdelávaní
Tematický dialóg má byť ďalším krokom k budovaniu moderného systému odborného vzdelávania orientovaného na pokročilé technológie a inovácie.
Autor TASR
Trnava 26. mája (TASR) - Diskusia, ktorá sa uskutočnila v utorok v Trnave, bola zameraná na možnosti zavádzania moderných technológií do výučby na stredných odborných školách. Cieľom bolo vytvoriť priestor na systematickú diskusiu o prepojení odborného vzdelávania s aktuálnymi potrebami trhu práce, technologickým vývojom a budovaním národnej inovačnej kapacity. TASR to uviedol predseda správnej rady Slovenskej dronovej aliancie (SDA) Ján Machyniak.
Zdôraznil, že mobilná robotika, autonómne systémy a bezpilotné technológie získavajú čoraz väčší význam v oblastiach priemyselnej automatizácie, logistiky, energetiky, bezpečnosti, poľnohospodárstva či obrany. „Ich rozvoj si vyžaduje nové kompetenčné modely, modernizáciu vzdelávacieho obsahu a budovanie adekvátneho materiálno-technického zázemia tak, aby školy dokázali pripravovať absolventov schopných úspešne pôsobiť v prostredí digitálnej a znalostnej ekonomiky,“ ozrejmil.
Tematický dialóg má byť ďalším krokom k budovaniu moderného systému odborného vzdelávania orientovaného na pokročilé technológie a inovácie. Ambíciou podujatia bolo podľa organizátorov nielen identifikovať výzvy, ale aj formulovať odporúčania pre systematický rozvoj tejto oblasti na Slovensku.
Machyniak uviedol, že cieľom aliancie je budovanie nového typu ekonomiky založenej na znalostiach, dronových technológiách a umelej inteligencii, pričom kľúčovú úlohu má zohrávať vzdelávanie na stredných a vysokých školách. „Chceme sa výrazne zamerať na vzdelávanie formou kurzov pre stredné aj vysoké školy, vrátane implementácie dronovej problematiky do študijných programov. Za dôležitú oblasť považujeme napríklad aj kybernetickú bezpečnosť a umelú inteligenciu,“ uviedol.
SDA a partnerské subjekty na podujatí zároveň predstavili aj memorandum o spolupráci a tiež nový online vzdelávací program. Súčasťou bola panelová diskusia so zástupcami stredných škôl, zamestnávateľov a štátnej správy, ktorá sa venovala požiadavkám trhu práce v oblasti dronových technológií a robotiky. Diskutovali aj o praktickom využití dronov v agrosektore, ako aj o technologických ukážkach vrátane ukážok veľkoformátovej 3D tlače a tlačenia minidronov.
Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci Súkromnej strednej odbornej školy DSA Trnava so SDA, ktorá združuje technologické spoločnosti, expertov a inovačné subjekty pôsobiace v oblasti dronových riešení, robotiky, autonómnych systémov, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti.
