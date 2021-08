Odpadkové nádoby pri rodinných domoch dostanú v Trnave čipy

Trnava 3. augusta (TASR) – Trnava začne v najbližších dňoch s pasportizáciou odpadkových nádob pri rodinných domoch v mestských častiach Špíglsál, Tulipán, Modranka, Kopánka, Vozovka, Vajslova dolina a Centrum.



Ide o prípravu na novú online službu automatického sledovania výsypu, ktorej prevádzka by mala byť podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej spustená v novembri tohto roku. Dovtedy pracovníci FCC Trnava označia odpadkové nádoby nálepkou s elektronickým čipom a zaregistrujú ich do evidenčného systému.



„Pracovníci FCC budú postupne navštevovať domácnosti s cieľom umiestnenia čipov. Budú sa preukazovať identifikačnou kartou,“ upozornila hovorkyňa.



Nový systém zabezpečuje FCC v spolupráci so spoločnosťou Sensoneo, cieľom je zvýšenie efektivity nakladania s odpadmi. Zabezpečí automatické skenovanie označených odpadkových nádob prostredníctvom špeciálnych antén na zvozových vozidlách. Systém zmonitoruje výsyp každej odpadkovej nádoby vrátane hmotnosti odpadu v nej. Evidenčný softvér, ktorý spracováva zozbierané údaje, umožňuje ďalšie vyhodnocovanie a optimalizáciu každodenného riadenia zvozu odpadu. Okrem mesta budú mať k vlastným údajom prístup aj občania prostredníctvom bezplatnej mobilnej aplikácie Citizen App.