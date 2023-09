V Trnave spustili petíciu za referendum o zrušení regulácie parkovania

Trnava 12. septembra (TASR) - Petíciu za vyhlásenie miestneho referenda o zrušení všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní pod názvom Dajme stop parkovaciemu teroru! v utorok odštartovali v Trnave. Je reakciou na projekt regulácie parkovania na celom území mesta, ktoré realizuje trnavská radnica. Opatrenie vyvoláva nespokojnosť u časti občanov i podnikateľských subjektov.



Petičný výbor potrebuje nazbierať najmenej 16.000 podpisov Trnavčanov, aby mohlo byť vyhlásené miestne referendum. Petícia požaduje vytvorenie podmienok v oblasti parkovania a až následne zavádzanie opatrení. Podmienky spočívajú okrem iného vo vybudovaní okrajových záchytných parkovísk s kapacitou najmenej 1380 miest a zabezpečenie kyvadlovej bezplatnej dopravy z nich. Zároveň žiada zavedenie regulovaného parkovania iba v zónach, kde parkovacie miesta spĺňajú plánovaný počet v Pláne udržateľnej mobility mesta Trnava. Chce aj rovnaké podmienky pre rezidentov v každej rezidentskej zóne.



Petičný výbor podľa jeho hovorcu Rudolfa Krajčoviča nemá časový limit na zber podpisov. Okrem petície Trnavčanov spúšťa aj podpornú podpisovú akciu obyvateľov okolitých obcí, ktorí sú závislí od dochádzania do krajského mesta za prácou, štúdiom, k lekárom či do inštitúcií. V zmysle zákona sa má na miestnom referende zúčastniť najmenej 30 percent z celkových aktuálnych 51.503 oprávnených voličov, aby bolo platné.



Radnica v reakcii uvádza, že reguláciu statickej dopravy pripravovala dlhodobo, odštartovala ju 1. augusta 2021. "V súčasnosti už máme prostredníctvom VZN definované zóny v rámci celého mesta, ktoré sa spúšťajú postupne, po dokončení dopravného značenia. Rezidenti týchto zón však budú mať možnosť čerpať výhody ešte predtým," uviedla hovorkyňa Veronika Majtánová. Mesto neustále investuje do obnovy dopravného priestoru - od dopravného značenia a opráv spevnených plôch a miestnych komunikácií po významné investície v oblasti dopravy. Aktuálnou novinkou je sprístupnenie zhruba nových 180 parkovacích miest v areáli cukrovaru na Rybníkovej ulici. Ako uviedla hovorkyňa Veronika Majtánová, výška nákladov na oblasť dopravy mnohonásobne prekračuje príjmy z plateného parkovania. Presnú sumu výdavkov však nie je možné vyčísliť, keďže tieto investície nie sú vždy priamo naviazané na reguláciu statickej dopravy. "Napríklad vodorovné dopravné značenie by sme obnovovali aj bez regulácie. Všetky výdavky sú zverejnené v rozpočte mesta a záverečných účtoch," doplnila Majtánová.



Efekt regulácie je podľa nej viditeľný a citeľný na prvý pohľad. V regulovaných zónach dochádza k 15- až 30-percentnej redukcii počtu parkujúcich vozidiel. Vo väčšine zón majú obyvatelia oveľa lepšiu situáciu s parkovaním. Vo zvyšných lokalitách sa pracuje na maximalizácii parkovacích kapacít.



Na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa bude rokovať o viacerých benefitoch pre širokú verejnosť aj menšie skupiny obyvateľstva. Ide o maximálnu dennú sadzbu za parkovanie, parkovacie karty pre poskytovateľov sociálnych služieb, pre podnikateľov a rozšírenie možností karty rezidentov. "Regulácia parkovania konečne priniesla do verejného priestoru poriadok. V dobe, keď budú iné samosprávy ešte iba tápať a zamýšľať sa nad koncepciou regulovania parkovania, my už v rozbehnutom systéme môžeme ďalej rozširovať balíky výhod pre Trnavčanov," upozornila hovorkyňa.