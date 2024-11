Trnava opäť vyhlásila súťaž na prenájom priestorov v budove Prachárne

Trnava 8. novembra (TASR) - Mesto Trnava opätovne vyhlásilo verejnú súťaž na prenájom priestorov v budove Prachárne v centre mesta, kde kedysi sídlil známy mliečny bar. Do pôvodnej súťaže sa neprihlásil žiaden záujemca. Opätovné vyhlásenie verejnej súťaže odobrili poslanci na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



"Účelom predmetu nájmu a výpožičky je poskytovanie služieb kaviarne - mliečneho baru, ktorých špecifikáciu navrhne navrhovateľ. Zároveň by prevádzka mala ponúkať sortiment ako napríklad kávu, cukrárenské či iné výrobky s ohľadom na sezónnosť miesta," uvádza sa v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže. Budova Prachárne v centre mesta aktuálne prechádza kompletnou rekonštrukciou.



Jedným z najdôležitejších kritérií pri výbere nájomcu je originalita a kvalita ponúkaného sortimentu. "Chceli by sme uprednostniť subjekt, ktorý donesie do toho priestoru koncept, ktorý má hlavu a pätu. Práve preto sú súťažné podmienky nastavené tak, že zohľadňujeme myšlienku," povedal na minulotýždňovej tlačovej konferencii trnavský viceprimátor Marcel Krajčo.



Predmetom nájmu sú priestory v celkovej výmere viac ako 90 štvorcových metrov. Väčšinu predstavujú obchodné priestory, časť skladové priestory a sociálne zariadenia. Minimálne nájomné za predmet nájmu je 16.451,22 eura za rok. Lehota na predkladanie návrhov nájomnej zmluvy je do 10. januára 2025 do 12.00 h. Termín obhliadky priestorov je stanovený na 22. novembra 2024.



Pracháreň ako meštiansky dom má vznik datovaný do roku 1500, so zachovanými prvkami gotiky. Pamätným pre objekt bol rok 1899, keď v ňom sídlila prevádzka koloniálu Smékal & syn a keď došlo k mohutnému výbuchu chemikálií v pivnici. Objekt približne dve desaťročia chátral. Rekonštrukcia je realizovaná s pomocou finančných prostriedkov z plánu obnovy a so spoluúčasťou samosprávy.