Trnava opäť zriadi občiansku hliadku pre Linčiansku a Malženickú cestu

Trnava 13. apríla (TASR) – Mesto Trnava po prestávke opäť zriadi občiansku hliadku pre sídlisko Linčianska a tiež pre novú lokalitu Malženická cesta. Na daný účel získalo podľa vyjadrenia vedúcej odboru strategického plánovania a projektového manažmentu na trnavskej radnici Martiny Repčíkovej z európskych štrukturálnych fondov čiastku 34.000 eur, čo umožňuje výkon práce zamestnancov na 15 mesiacov.



„Ide v podstate o pokračovanie predchádzajúceho projektu na Linčianskej, avšak pre vývoj v lokalite Malženická cesta sme pridali do výkonu práce hliadky aj tú,“ uviedla. Mestský úrad vypísal na obsadzované pozície výberové konanie, do ktorého sa možno prihlásiť do 24. apríla. Prijmú dvoch zamestnancov, podmienkou je vek nad 18 rokov a ukončená povinná školská dochádzka. Radnica má záujem o ľudí, ktorí poznajú lokality a majú prirodzený rešpekt ľudí, ktorí v oboch častiach Trnavy bývajú. Úlohou hliadky je monitorovať a zabezpečovať bezpečnosť detí a poriadok medzi nimi, poriadok medzi rodičmi sprevádzajúcich deti do škôl, monitorovať oneskorený príchod školákov na vyučovanie, monitorovať pohyb a miesta stretávania maloletých detí a mládeže v podvečerných hodinách bez prítomnosti rodičov a viaceré ďalšie povinnosti. V súvislosti s dochádzkou žiakov do spádových základných škôl na uliciach Gorkého a Slovenského učeného tovarišstva bude hliadka nápomocná policajtom mestskej polície. Pred dvoma rokmi Trnava získala na zriadenie poriadkovej služby nenávratný finančný príspevok viac ako 40.000 eur.