Trnava opätovne vyhlásila tender na rekonštrukciu budovy starej pošty
Obnova sa dotýka celej fasády budovy zo strany vnútrobloku, ako aj zo strany Radlinského ulice.
Autor TASR
Trnava 10. augusta (TASR) - Mesto Trnava opätovne vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie niekdajšieho sídla poštového a telegrafného úradu na Radlinského ulici. Pôvodný tender musel byť zrušený, keďže ponuky dvoch uchádzačov boli vylúčené pre nesplnenie požiadaviek súťaže a ponuka ďalšieho uchádzača presiahla predpokladanú hodnotu zákazky. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Cieľom obnovy je rozšírenie priestorových kapacít pre zamestnancov mestského úradu na účely fungovania mesta občanom. Zamestnanci mesta sa presunú z technicky nevyhovujúceho mestského úradu na Trhovej ulici do nových, zrekonštruovaných priestorov, čím sa zvýši užívateľský komfort minimálne po dobu, kým objekt na Trhovej ulici neprejde rekonštrukciou,“ uvádza samospráva v opise predmetu zákazky. Mesto plánuje neskôr priestory budovy prenajímať.
Obnova sa dotýka celej fasády budovy zo strany vnútrobloku, ako aj zo strany Radlinského ulice. „Návrh obnovy počíta s ponechaním využitia stavby administratívnej budovy. Rekonštrukcia zachováva pamiatkové hodnoty objektu a rieši adaptáciu budovy na potreby mestského úradu vrátane rozšírenia kancelárskych priestorov, dopĺňa potrebnú technickú infraštruktúru, zabezpečuje inkluzívne prostredie, sanuje podzemnú vlhkosť, zvyšuje celkovú životnosť stavby,“ priblížilo mesto.
Predpokladaná hodnota rekonštrukcie tejto národnej kultúrnej pamiatky je 3,34 milióna eur bez DPH, spolufinancovaná má byť z externých zdrojov. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 2. septembra do 10.00 h. Kritériom na ich vyhodnotenie je po splnení súťažných podmienok celková cena za celý predmet zákazky. Začiatok účinnosti zmluvy s víťazným uchádzačom sa bude viazať na poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo preukázanie rozpočtového krytia diela uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.
