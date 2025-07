Opoziční poslanci v Trnave kritizujú plánované zmeny na Gorkého

Trnava 1. júla (TASR) - Opoziční mestskí poslanci v Trnave z klubov Trnava pre každého a Trnava nás spája kritizujú plánované dopravné zmeny v lokalite Tulipán, najmä na Ulici Maxima Gorkého pri tamojšej základnej škole s materskou školou. Mesto Trnava argumentuje zvýšením bezpečnosti detí, ktoré navštevujú školu a aj ostatných účastníkov cestnej premávky.



„Hlavná dopravná tepna na Gorkého ulici bude zjednosmernená a čiastočne uzavretá, napriek tomu, že do školy existujú alternatívne vstupy na pokojných uliciach - Ľaliovej a Orgovánovej,“ uvádza opozičný klub Trnava pre každého na sociálnej sieti.



Podľa opozičného mestského poslanca a podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja Rastislava Mráza sa doprava touto zmenou presunie do vedľajších ulíc. „Najviac to pocítia obyvatelia Steinerovej ulice, 9. mája a samozrejme aj obyvatelia pri spojnici ulíc Nerudova, Golianova a Zelenečská, ktoré sú už dnes na hrane udržateľnosti,“ podotkol.



Mesto Trnava reagovalo, že pri škole na Ulici Maxima Gorkého pracuje na zvýšení bezpečnosti detí a ostatných účastníkov cestnej premávky. „Riešenie navrhujú odborníci zo štúdia ORA Architekti. Je zarážajúce, že sa mestskí poslanci z týchto klubov stavajú proti zlepšeniu bezpečnosti školákov a škôlkarov, pričom nemajú žiadne relevantné argumenty,“ uviedla hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Samospráva už skôr prezentovala dlhodobý plán zvyšovať bezpečnosť v okolí škôl. Cieľom je vytvoriť tzv. školské zóny, ktoré deťom zaistia jednoduchší a bezpečnejší prístup k budovám škôl a podporia ich presun po meste a dochádzanie do škôl inak ako autom. Automobilová doprava bude podľa samosprávy v školských zónach spomalená a upravená tak, aby bol priestor pre deti čo najbezpečnejší. Do pilotného projektu vytvorenia školskej zóny bola vybraná Základná škola s materskou školou na Ulici Maxima Gorkého.