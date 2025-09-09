< sekcia Regióny
Opozícia v Trnave opäť vyjadrila nesúhlas s predajom pozemku
Opozícia takisto naznačila, že predmetom predaja sú iné pozemky a podmienky predaja sú iné než v obchodnej verejnej súťaži.
Autor TASR
Trnava 9. septembra (TASR) - Poslanci opozičných klubov v Trnave vyzvali v utorok na tlačovej konferencii (TK) primátora Petra Bročku, aby nepodpísal uznesenie o predaji pozemku na Spartakovskej ulici, ktorý mestskí poslanci schválili na septembrovom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) v Trnave. Naznačujú netransparentnosť tendra. Radnica to označuje za absurdné a TK považuje za pokus klubov zviditeľniť sa. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.
Opozícia takisto naznačila, že predmetom predaja sú iné pozemky a podmienky predaja sú iné než v obchodnej verejnej súťaži. Majtánová skonštatovala, že opozícia nepredložila žiadne dôkazy a ich obvinenia sú podľa jej slov lož. Čo sa týka výzvy primátorovi, uviedla, že uznesenie už bolo riadne zverejnené na webe mesta. „Druhé kolo rozhodovania bude na rokovaní zastupiteľstva 16. septembra, kde sa bude schvaľovať aj platnosť kúpnej ceny,“ dodala.
Mestskí poslanci na mimoriadnom zasadnutí MsZ zrušili 1. septembra obchodnú verejnú súťaž na predaj časti mestských pozemkov na Spartakovskej ulici. Do súťaže sa zapojil jediný uchádzač, spoločnosť United Real Estate, s cenovou ponukou 700 eur za štvorcový meter. Mesto z predaja pozemku na Spartakovskej získa sedem miliónov eur, pričom znalec určil jeho trhovú hodnotu na 4,2 milióna eur. Tieto financie budú použité na ďalší rozvoj mesta a skvalitnenie života jeho obyvateľov.
Opozičný mestský poslanec Rastislav Mráz spomenul dve developerské skupiny, ktoré mali mať záujem o stavbu na tomto pozemku. „Ale, žiaľ, nikto z nejasných dôvodov sa na tejto verejnej obchodnej súťaži nezúčastnil, zúčastnila sa len firma, s ktorou už mesto má spravený nejaký biznis, takže tie otázky, ktoré zahmlievajú celý tento proces, sa vynárajú čoraz viac a viac,“ zdôraznil.
„Je absurdné, že opoziční poslanci obviňujú mesto z toho, že sa do súťaže nezapojili žiadni iní uchádzači, rovnako i to, že teraz chcú opakovať súťaž či dokonca uskutočniť nejakú medzinárodnú súťaž, avšak 15. apríla za vyhlásenie súťaže nehlasovali,“ doplnila v reakcii na TK hovorkyňa.
