Opoziční poslanci trnavského zastupiteľstva kritizujú úpravu grafikonu

Trnava 4. februára (TASR) - Opoziční poslanci trnavského mestského zastupiteľstva kritizujú vlaňajšiu úpravu grafikonu a cien lístkov tamojšej mestskej autobusovej dopravy (MAD). Na pondelkovej (3. 2.) tlačovej konferencii upriamili pozornosť napríklad aj na nárast cien lístkov pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).



"To, čo najviac trápi Trnavčanov, čo sa týka novej zmeny v mestskej autobusovej doprave, sú predovšetkým spoje, ktoré by mali obslúžiť polikliniku, cintorín a potom, samozrejme, deti, ktoré chodia ráno do školy a poobede zo školy," povedal mestský poslanec a predseda klubu Trnava pre každého Branislav Baroš.



Trnavský mestský poslanec Jaroslav Holeček sa pýta, na základe akých podkladov uskutočnilo mesto optimalizáciu mestskej autobusovej dopravy. Samosprávu vyzval, aby takéto dáta, ak sú k dispozícii, zverejnila.



Poslanec a predseda klubu Trnava nás spája Rastislav Mráz poukázal na to, že ťažko zdravotne postihnutým osobám sa výrazne zvýšili ceny lístkov. "Máme informáciu, že sa táto skupina osôb obrátila s podnetom aj na komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. A my čakáme na jeho stanovisko, pretože podľa nášho názoru ide o istý stupeň diskriminácie," podotkol.



Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím TASR potvrdil, že posudzuje podnet, v ktorom osoby so zdravotným postihnutím namietajú nový cenník cestovného trnavskej MAD. Z podnetu podľa hovorkyne úradu Štefánie Kačalkovej vyplýva, že pri platbe v hotovosti si tieto osoby môžu kúpiť cestovný lístok iba v plnej sume (1,50 eura).



"Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím namietajú, že dopravca neakceptuje preukaz osoby ŤZP. Poukazujú na to, že aj v prípade, ak by si vybavili dopravnú kartu, pre držiteľov preukazu ŤZP sa neaplikuje osobitné cestovné, ale iba všeobecné zľavnené cestovné vo výške 45 centov. V obidvoch prípadoch ide o neprimeraný nárast výšky cestovného, čo zhoršuje ich finančnú situáciu," podotkla.



Úrad žiadal v predmetnej veci primátora Trnavy Petra Bročku o stanovisko. "Stanovisko nám zatiaľ nebolo doručené. Poskytnutie stanoviska budeme urgovať," doplnila Kačalková.



Trnavské mestské zastupiteľstvo schválilo vlani zmeny v MAD, ktoré vstúpili do účinnosti od 15. decembra 2024. Okrem iného priniesli zníženie počtu liniek z 13 na sedem a s tým súvisiacu zmenu cestovných poriadkov. Niektoré linky jazdia v špičke každých 15 minút. Úpravou prešli aj ceny cestovných lístkov. MAD v Trnave zabezpečuje spoločnosť Arriva Trnava.