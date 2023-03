Trnava organizuje urbanistickú súťaž, tá určí rozvoj mestskej štvrte

Trnava 26. marca (TASR) - Mesto Trnava pripravuje medzinárodnú urbanistickú súťaž, ktorá má definovať ďalší vývoj rozsiahleho územia od zeleného pásu na sídlisku Družba až po východný obchvat. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.



V jeho juhozápadnom rohu v súčasnosti vzniká nová časť Prúdy a aj zvyšok územia je v územnom pláne už desaťročia dlhodobo definovaný ako rezerva na rozširovanie mesta. Samospráva chce podmienky jej budovania definovať v novom územnom pláne, ktorý vznikne na základe víťazného návrhu v súťaži.



Riešené územie s rozlohou 140 hektárov, ktoré je zhruba dvakrát väčšie než historické centrum Trnavy, upravujú aktuálne regulatívy územného plánu. "Nie sú však natoľko podrobné, aby bolo možné reagovať na každú situáciu. Realita je taká, že mestá dobiehajú developerov a snažia sa na nich reagovať. Chceme to otočiť a byť krok pred nimi. Rozhodli sme sa pripraviť komplexný urbanistický návrh, aby sme mali stanovenú víziu a smerovanie. Spolu s konkrétnymi princípmi a regulatívmi budeme môcť vytvoriť účinnú protiváhu voči nežiaducim javom, akým je napríklad neriadený či divoký development," uviedol vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave Ondrej Horváth.



"V praxi by jednotliví investori na svojich plochách realizovali výstavbu síce v rámci platných všeobecných regulatívov, no bez ohľadu na to, čo a ako sa stavia na susedných pozemkoch. V záujme kvalitného urbanistického rozvoja mesta preto samospráva preberá iniciatívu," doplnila mestská architektka Mária Dida.



Nová lokalita sa bude rozvíjať v najbližších desaťročiach. Hneď v úvodnej fáze má však v tomto území vzniknúť jeden z rozsiahlych parkov, ktoré mesto plánuje v každej mestskej časti. "Cieľom je vytvoriť tu lesopark celomestského významu so silnou ekostabilitou a udržateľnou biodiverzitou. Rozlohou sa bude blížiť historickému centru Trnavy," informovala architektka.



Základom budúcej regulácie lokality bude víťazný návrh, ktorý v súťaži vyberie odborná porota s medzinárodným zastúpením. Zároveň pôjde o prvú medzinárodnú urbanistickú súťaž v histórii Trnavy. "Rozšírením súťaže o zahraničie získame vyššiu kvalitu a pestrosť návrhov, obohatenú o skúsenosti etablovaných tímov,“ povedal Horváth.



Súťaž bude dvojkolová, prvé kolo mesto vyhlási koncom apríla. Účastníci budú mať tri mesiace na spracovanie návrhov podľa voľnejšieho zadania, v polovici augusta porota vyberie niekoľko najlepších, ktoré spripomienkuje. Na základe spätnej väzby a prehĺbeného zadania vypracujú súťažiaci svoje finálne návrhy.



"Chceme priniesť kvalitne pripravenú súťaž, ktorá pritiahne tých najlepších. Je v záujme mesta a jeho obyvateľov, aby tento veľký a dlhodobý projekt, ktorý má mať prvotriedny výsledok, prešiel špičkovým procesom. V dialógu, transparentne a profesionálne," doplnil Horváth. Bližšia podoba novej mestskej štvrte bude známa koncom tohto roka.