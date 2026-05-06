Trnava oslávi Deň Európy formátom pre mladých
Autor TASR
Trnava 6. mája (TASR) - Mesto Trnava oslávi blížiaci sa Deň Európy formátom určeným najmä pre mladých ľudí. V piatok 8. mája sa Námestie SNP zmení na Europe Village - živý priestor diskusií, hudby, kreatívnych workshopov, interaktívnych aktivít, oddychovej zóny a stretnutí s ľuďmi. Informovala o tom trnavská radnica.
Program sa uskutoční od 14.00 do 19.00 h. Cieľom podujatia je priblížiť EÚ mladým ľuďom spôsobom, ktorý je im blízky. „Chceme, aby mladí ľudia v Trnave vnímali Európu ako niečo, čo sa ich priamo týka. Nie ako vzdialenú inštitúciu, ale ako priestor príležitostí, slobody, cestovania, vzdelávania, práce, technológií a občianskeho hlasu,“ povedal za organizátorov riaditeľ mestskej organizácie GenT Lukáš Hrošovský.
Program otvorí diskusia zameraná na umelú inteligenciu, sociálne siete, digitálnu bezpečnosť a slobodu online priestoru. V ďalšej diskusii sa bude hovoriť o tom, ako európske rozhodnutia ovplyvňujú mestá, verejné investície a možnosti mladých ľudí. Záverečná diskusia prinesie pohľad na konkrétne príležitosti, ktoré EÚ otvára mladým.
Súčasťou programu bude okrem iného aj špeciálny gastro koncept, chýbať nebude kreatívny workshop kreslenia na tričká. Podujatie organizuje mestská organizácia GenT v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku. Podporuje ho aj Europe Direct Trnava, Trnavský samosprávny kraj a Európska investičná banka.
