Pamätník oslobodenia v Trnave sa vrátil obnovený na Námestie SNP

Trnava 26. septembra (TASR) - Po zhruba ôsmich mesiacoch reštaurátorskej obnovy sa vrátilo v Trnave na Námestie SNP bronzové súsošie Víťazstvo, ktoré pripomína oslobodenie mesta v 2. svetovej vojne. Reštaurovanie pamätníka je súčasťou rozsiahlej modernizácie lokality v centre mesta. Podľa zámeru radnice dostáva pôvodnú podobu z 30-tych rokov minulého storočia, práce by mali byť ukončené do konca roka.



Reštaurovania diela sochára Ladislava Snopka z roku 1959 sa ujal akademický sochár Pavol Čambál. Podľa neho bolo v relatívne dobrom stave a nutné bolo prevažne odstraňovanie nánosov nečistôt, nasledovalo patinovanie a konzervačná úprava povrchu. Socha s dvoma postavami v mierne nadživotnej veľkosti je vysoká 3,6 metra a dutá. Má hmotnosť podľa Čambála asi 1,5 tony. "Po novom má iné ukotvenie ako bolo pôvodné, ktoré nám pri skladaní diela narobilo problémy," povedal pre TASR. Víťazstvo stojí na vyvýšenom podstavci. V terajšej situácii už nie je dominantou námestia, ale súčasťou osi, na ktorej v krátkej vzdialenosti od seba budú Pomník nespravodlivo stíhaným, Víťazstvo, zreštaurovaná fontána v parku, kópie dvoch barokových sôch z pôvodného mosta a socha Milana Rastislava Štefánika. Obnovené súsošie zároveň nie je situované smerom na Hlavnú ulicu, ale pootočené v smere na park. Predtým stál na danom mieste Štefánikov pamätník.



Opätovné inštalovanie v utorok trvalo od ranných hodín. V opačnom slede ako pri snímaní ho zavesené postavil na miesto autožeriav. "Pilón je rovnakej výšky, ale v novej situácii pôsobí dojmom, že je nižší," povedal Čambál. Pilón zároveň dostane nové žulové obloženie. Súsošie stojí na umelom prekrytí toku Trnávka, ktoré má viac ako sto rokov, bolo vo veľmi zlom technickom stave a v uplynulých mesiacoch na ňom robili náročné stavebné práce. Práve jeho doterajší stav a zistené nakláňanie pamätníka bol jedným z dôvodov, prečo mesto uvažovalo pri obnove námestia o premiestnení Víťazstva na iné miesto v Trnave. Vyvolalo to však búrlivú reakciu časti trnavskej verejnosti a zástupcov Zväzu protifašistických bojovníkov. Zainteresovala sa aj ambasáda Ruskej federácie na Slovensku. Podľa zákona o vojnových hroboch, ktorý sa dotýka aj pietnych miest, pripomínajúcich vojnové udalosti, nie je možné zrušiť, prestavať ani presunúť hroby či pamätníky bez písomného súhlasu Ministerstva vnútra SR. Zároveň sa naň vzťahuje bilaterálna rusko-slovenská dohoda o vojnových hroboch.