Pamiatkarské Kvarteto Trnavského kraja sa dá doma stiahnuť a vytlačiť

Trnava 28. decembra (TASR) – Trnavskí pamiatkari sa rozhodli priblížiť rozmanitosť kultúrneho dedičstva regiónu prostredníctvom spoločenskej hry Kvarteto. Má podtitul Príbehy stavieb Trnavského kraja a elektronickú verziu, ktorá sa dá vytlačiť na domácej tlačiarni. Traja či viacerí hráči môžu tak pri hraní spoznávať kultúrne pamiatky a ich premenu. Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Trnava hru venoval záujemcom ako koncoročný darček, zverejnil to na webe Pamiatkového úradu SR.



"Do pozornosti sa nám takto môžu dostať veci, ktoré v bežnom živote prehliadame, či obchádzame iba s malým záujmom," uviedli k hre pamiatkari. Úlohou hráčov je postupnými krokmi sústrediť série štyroch záberov jednej pamiatky aj s popiskami bývalého a súčasného stavu. Do hry sa dostali ortodoxná synagóga a hradby z 13. storočia v Trnave, bývalá Elektrárňa Piešťany, vzácna románska rotunda v Dechticiach i žrebčín v Kopčanoch, ktorý dal postaviť manžel Márie Terézie František Lotrinský a ktorý sa v posledných 15 rokoch postupne mení z ruiny na funkčnú pamiatku. KPÚ v hre upozorňuje aj na obnovu kúrie v Bučanoch a renesančného vodného mlyna v Sobotišti v bývalom habánskom dvore, nezabudol ani na obnovený niekdajší letohrádok Trnavčanov Spiegelsaal.