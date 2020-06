Trnavský park Janka Kráľa prišiel o štatút chráneného územia

Trnava 30. júna (TASR) – Po šiestich rokoch prestane v Trnave platiť pre Park Janka Kráľa štatút chráneného obecného územia. Mestské zastupiteľstvo dnes na svojom zasadnutí zrušilo príslušné všeobecne záväzné nariadenie, primátor Peter Bročka povedal, že lokalitu čaká zásadná revitalizácia a spojenie s blízkym Beethovenovým parkom. Zdôraznil, že jeho ochrana nebude narušená.



Ochrana prírody bola témou nielen utorkovej dlhej poslaneckej diskusie, ale aj petičnej akcie obyvateľov Trnavy, ktorú podpísalo vyše 1200 ľudí. Inicioval ju poslanec Matej Lančarič, ktorý bol pred časom autorom návrhu na chránené územie. Bodom sporu s navrhovateľmi bola predovšetkým možnosť výstavby kaviarní do 100m2 a to až na troch miestach parku. Na zasadnutí Lančarič navrhol kompromis výstavby jedného zariadenia na začiatku parku, poslanci nakoniec odsúhlasili pôvodný návrh radnice.



VZN začne platiť 18. júla. Dôvodová správa uvádza, že Park Janka Kráľa, známy aj ako Staničný park, bol podľa plošnej výmery nad 30 000 m2, dostupnosti pre obyvateľov mesta, vybavenosti a intenzity údržby zaradený medzi parky celomestského významu. Do parkov tejto kategórie je umožnené umiestňovať nové budovy pre plnenie návštevníckych alebo doplnkových služieb na podporu rekreačných aktivít najviac jeden objekt o celkovej ploche do 100 m2 na každých, aj začatých 30 000 m2 z celkovej plochy parku. Ochrana územia bude dostatočne zabezpečená podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, platného územného plánu mesta Trnava a VZN o verejnej zeleni.