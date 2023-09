Parkovací systém v Trnave čaká v nasledujúcom období zjednodušenie

Trnava 21. septembra (TASR) - Zmeny a benefity, ktoré k parkovacej politike v Trnave prijalo septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva, nie sú poslednými. Potvrdil to primátor mesta Peter Bročka. Aj pre nasledujúce obdobia radnica pripravuje ďalšie úpravy v prospech verejnosti. Trnavu čaká postupne zjednodušovanie celého systému a zlučovanie zón.



"Nastavujeme reguláciu tak, aby bola funkčná. Všade tam, kde vidíme, že je možné uvoľňovanie, zjednodušovanie, budú nasledovať ďalšie kroky," povedal. Trnavu čaká postupne zjednodušovanie celého parkovacieho systému a zlučovanie zón.



Aktuálne je v meste možné využívať držiteľmi karty Rezident 30-minútové bezplatné státie v rôznych zónach. Je však podmienené použitím aplikácie. Mesto plánuje nákup ďalších dvoch skenovacích vozidiel, ktoré by priebežne parkovanie monitorovali. Potom bude podľa Bročku možné zaparkovať na 30 minút bez akejkoľvek registrácie a bude na strane mesta pomocou technológie toto státie, či jeho prípadné časové prekročenie odsledovať. Vozidlá by mali byť k dispozícii na jar budúceho roka, umožní to zvýšiť celkovú frekvenciu kontrol parkovania v meste.



Pribudnúť by mali ďalšie záchytné parkoviská typu B a v každej štvrti by mali byť na najväčších inštalovaný závorový systém s načítavaním EČV, známy z parkovísk obchodných centier. "Rezidenti mesta budú na nich parkovať bezplatne, parkovné budú riešiť iba nerezidenti," zdôraznil primátor. Viceprimátor Marcel Krajčo doplnil, že tento benefit nie je určený na opakované krátkodobé parkovanie v jednotlivých častiach Trnavy. Pripomenul, že všetky výhody parkovania môžu využívať už aj tí Trnavčania, ktorí bývajú v častiach, kde rezidenčné parkovanie neprešlo do praxe. "Rezidenčné parkovanie je vždy podmienené dopravným značením," povedal. Stačí si od 1. októbra vybaviť parkovaciu kartu rezidenta a to podľa jednotlivých etáp, určených v aktualizácii všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní. Doplnil, že parkoviská B plánuje radnica vytvoriť postupne po celom meste a to v dosahu do zhruba 350 metrov od každého vchodu.



"Všetko má nejaký vývoj. Preto uvoľňujeme systémové prvky jeden po druhom a iba vtedy, ak sme istí, že nepríde k deštrukcii systému. Situáciu nepretržite monitorujeme a vyhodnocujeme," dodal primátor. Trnava je aktuálne rozdelená na 37 zón. Bročka uviedol ako dôvod možnosť takto izolovať každú z lokalít, aby mohli byť jasne pre ňu nastaviteľné pravidlá. "V najbližšom roku nás čaká radikálne zjednodušenie systému, budeme spájať tie, ktoré sa javia ako bezproblémové," povedal. Záverečný počet zón je podľa jeho určiť teraz predčasné.