Trnava plánuje do konca roka realizáciu projektu Smart križovatiek

Trnava 29. apríla (TASR) - Mesto Trnava plánuje zaviesť do konca roka na všetkých križovatkách systém inteligentného riadenia križovatiek pomocou moderných technológií cez projekt Smart križovatiek. Uviedol to primátor mesta Peter Bročka.



Mesto získalo na projekt viac ako 930.000 eur z európskych zdrojov prostredníctvom výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a pripravuje ho od roku 2021. Celkovo na projekt počíta so sumou 3,8 milióna eur.



"Aktuálne prebieha kontrola verejného obstarávania na ministerstve. Podobne ako všetky eurofondové projekty, aj tento musí byť dokončený do konca roka 2023. Keďže začíname hrať o čas, budeme meniť zmluvu na Smart križovatky. Napriek tomu, že projekt ešte nie je riadne skontrolovaný, začneme s realizáciou projektu čo najskôr," uviedla prednostka Mestského úradu v Trnave Katarína Koncošová.



Mesto tak začne realizáciu pravdepodobne ešte pred dokončením kontroly zo strany ministerstva. "Mesto má vyčlenené finančné prostriedky, vysúťaženého dodávateľa a zo strany samosprávy je všetko pripravené. Ak sa bude začiatok prác odkladať, nebude možné stihnúť ich ukončenie a odovzdanie do konca decembra 2023, čo je podmienkou vyplatenia dotácie zo strany štátu," doplnil primátor.



Ako informoval, tento projekt považuje v oblasti dopravy za strategický. "Faktom je, že mnohé eurofondové projekty sa naťahujú zo strany štátu. Zhotoviteľ zámeru nás upozorňuje, že sa kráti čas a blíži sa termín, po ktorom bude veľmi zložité stihnúť realizáciu do konca roka," povedal Bročka.



Na vybraných ôsmich križovatkách budú inštalované radiče dopravy, detektory vozidiel, bezdotykové tlačidlá pre chodcov a cyklistov v kombinácii so zariadením pre slabozrakých a nevidiacich, monitorovacie a prehľadové kamery, automatické sčítače dopravy a dopravné informačné tabule.