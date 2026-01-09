< sekcia Regióny
Trnava plánuje informačné stretnutia v súvislosti s dotačnými výzvami
Cieľom výziev je zabezpečiť, aby nápady, kultúrne podujatia, športové aktivity či sociálne inovácie v obciach nezanikli, ale ďalej sa rozvíjali.
Autor TASR
Trnava 9. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravuje informačné stretnutia v súvislosti s dotačnými výzvami, prostredníctvom ktorých vyčlenil spolu 600.000 eur na podporu verejnoprospešných aktivít. Cieľom je poskytnúť praktické informácie k podmienkam čerpania dotácií, spôsobu podávania žiadostí, hodnoteniu projektov a upozorniť na najčastejšie chyby z predchádzajúcich rokov. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.
Prvé stretnutie sa uskutoční v pondelok (12. 1.) o 16.30 h v Žitnoostrovskej knižnici v Dunajskej Strede. Stretnutia prebehnú v ďalšie dni tiež v Senici, Trnave, Skalici, Seredi a v Piešťanoch. Plánované sú i v Galante a Hlohovci.
Cieľom výziev je zabezpečiť, aby nápady, kultúrne podujatia, športové aktivity či sociálne inovácie v obciach nezanikli, ale ďalej sa rozvíjali. Záujemcovia o dotáciu z rozpočtu TTSK musia svoje projekty zaregistrovať najneskôr do 30. januára.
Žiadosti je možné podávať elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb TTSK, kde sú k dispozícii aj všetky potrebné informácie. Financovanie projektov bude prebiehať formou refundácie a podmienkou poskytnutia dotácie je minimálne päťpercentné spolufinancovanie zo strany žiadateľa.
Prvé stretnutie sa uskutoční v pondelok (12. 1.) o 16.30 h v Žitnoostrovskej knižnici v Dunajskej Strede. Stretnutia prebehnú v ďalšie dni tiež v Senici, Trnave, Skalici, Seredi a v Piešťanoch. Plánované sú i v Galante a Hlohovci.
Cieľom výziev je zabezpečiť, aby nápady, kultúrne podujatia, športové aktivity či sociálne inovácie v obciach nezanikli, ale ďalej sa rozvíjali. Záujemcovia o dotáciu z rozpočtu TTSK musia svoje projekty zaregistrovať najneskôr do 30. januára.
Žiadosti je možné podávať elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb TTSK, kde sú k dispozícii aj všetky potrebné informácie. Financovanie projektov bude prebiehať formou refundácie a podmienkou poskytnutia dotácie je minimálne päťpercentné spolufinancovanie zo strany žiadateľa.