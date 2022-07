Trnava plánuje investovať do výstavby mestského bloku

Trnava 19. júla (TASR) – Kvalitné bývanie s energeticky pasívnym štandardom, nová materská škôlka s rozšírenou kapacitou, flexibilné prenajímateľné priestory, plnohodnotný park a verejné priestory sú kritériami novej architektonickej súťaže, ktorú vyhlásilo mesto Trnava pre mestský blok na Spartakovskej ulici. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Súťažné návrhy musia byť mestu doručené do 13. októbra, cieľom je vybrať spracovateľa najlepšieho návrhu komplexného riešenia priestoru s výmerou 23.500 štvorcových metrov v lokalite Vozovky. "Zámerom mesta je vytvorenie moderného mestského bloku s príjemnými verejnými priestormi a udržateľnou dopravnou aj technickou infraštruktúrou v súlade s princípmi iniciatívy New European Bauhaus (NEB)," doplnila Majtánová. Predpokladaná cena stavby je 32 miliónov eur, na ceny a odmeny udelené v súťaži je vyčlenených 40.500 eur.



Zámer podľa investora musí logicky urbanisticky s rešpektom nadviazať na jestvujúcu okolitú zástavbu a plánovaný nadväzujúci bytový komplex Prúdy východne od lokality. Súčasťou bude aj vybudovanie dopravnej infraštruktúry s dôrazom na udržateľnú mobilitu a technickej infraštruktúry zohľadňujúcej potreby znižovania uhlíkovej stopy a adaptáciu na zmenu klímy. Radnica od urbanisticko-architektonického riešenia očakáva funkčne, stavebne, hmotovo a kompozične vyváženú štruktúra v súlade s princípmi mestotvorby 21. storočia.



Ako uviedol na sociálnej sieti primátor Trnavy Peter Bročka, ak chce Trnava zvýšiť dostupnosť kvalitného nájomného bývania a s tým súvisiacej udržateľnej mestotvorby, musí sa stať relevantným hráčom na trhu s novými bytmi. "Nie je to nič, čo by sa v oveľa väčšom meradle nedialo už dávno vo Viedni. V troch pripravovaných zónach tak vznikne v priebehu desiatich rokov potenciál zdvojnásobiť aktuálny fond mestských nájomných bytov," napísal. Konkurenčná výhoda samosprávy je podľa neho jasná. Nulové či minimálne náklady na pozemok, kontrola nad územným plánom, výhodnejšie financovanie projektu bankou a možnosť dlhodobého splátkového kalendára bez developerského tlaku na rýchly obrat a zisk. "Z toho vyplývajú výhody, ako možnosť pri projekte uprednostniť kvalitu života pred rýchlym ziskom, získať väčšie výmery bytov, väčšie terasy, kvalitnejší verejný priestor s dôrazom na integrované sociálne a rodinné funkcie, ako škôlka, seniorské služby a podobne, a tiež realizovať bytový mix zohľadňujúci spoločenské potreby," doplnil primátor.