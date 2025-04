Trnava plánuje kúpu nehnuteľností na Okružnej ulici

Trnava 15. apríla (TASR) - Mesto Trnava plánuje kúpiť za šesť miliónov eur nehnuteľnosti na Okružnej ulici, ktoré sú aktuálne vo vlastníctve spoločnosti VUJE. Cieľom je využitie tohto majetku vo verejnoprospešnom záujme mesta, s preferenciou podpory mestského nájomného bývania. Uznesenie bolo schválené 21 hlasmi mestských poslancov, traja boli proti a jeden sa zdržal hlasovania.



Aktuálny majiteľ plánuje prevádzkovať tieto nehnuteľnosti ešte približne tri roky. V súčasnosti plnia administratívnu funkciu. Uzatvorená má byť preto zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Vedúci právneho odboru Mestského úradu v Trnave Igor Kršiak priblížil, že celková úžitková plocha na úrovni 10.300 štvorcových metrov ponúka možnosť zriadiť 192 bytových jednotiek jedno- až trojizbových bytov.



Dohodnutá kúpna cena na úrovni šesť miliónov eur podľa neho prináša mestu ekonomickú úsporu. „V rámci znaleckého posudzovania bola urobená aj základná technická obhliadka. Táto budova netrpí žiadnymi investičnými alebo stavebno-technickými dlhmi, ktoré by bolo potrebné sanovať ako rizikové alebo kritické,“ zdôraznil.



Prvá splátka vo výške 1000 eur má by uhradená do 60 dní od účinnosti zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, druhá splátka vo výške 750.000 eur má byť uhradená do 31. januára 2026 a zvyšná časť kúpnej ceny v rovnomerných splátkach (tretia až piata splátka) vždy do 30. júna príslušného kalendárneho roku počnúc rokom 2027.



Trnavský mestský poslanec Rastislav Mráz sa pýta, koľko bude stáť prestavba objektu na nájomné bývanie, kde bude zabezpečené parkovanie a či neobsahujú konštrukčné časti budovy azbest alebo inú ekologickú záťaž. Kontrakt je podľa neho pre mesto nevýhodný. „Chcem sa spýtať, prečo na zámer nájomného bývania nevyužijeme pozemok, ktorý sme nakupovali nedávno a je to pozemok za Aquapolisom,“ podotkol.



Primátor Trnavy Peter Bročka reagoval, že pozemok za Aquapolisom mesto ešte nevlastní. Ak má mať výstavba bytov potrebnú dynamiku, dôležitá je podľa neho paralelná príprava viacerých projektov. Priblížil, že permanentne je v Trnave počet čakateľov na nájomné byty na úrovni 100 osôb. Doplnil, že už dnes je na predmetných pozemkoch vo vlastníctve VUJE na Okružnej ulici 80 parkovacích miest, po optimalizácii sa môže tento počet zvýšiť na 100.