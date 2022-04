Trnava plánuje prvé občianske zhromaždenie

Trnava 27. apríla (TASR) - V Trnave sa pripravuje prvé občianske zhromaždenie. Ide o sériu diskusií medzi mestom, odborníkmi a verejnosťou, pričom témou bude adaptácia mesta na klimatickú zmenu. Informovalo o tom mesto na webe.



Účastníkmi zhromaždenia budú občania bývajúci na uliciach, ktoré boli určené žrebom. V prípade záujmu sa môžu obyvatelia zaregistrovať a pokiaľ budú vybraní, absolvujú tri stretnutia, ktoré sú naplánované na jún.



"Zámerom samosprávy je zapojiť obyvateľov mesta do verejnej diskusie a upriamiť pozornosť na dôležitosť opatrení zameraných na zmierňovanie dosahov klimatickej zmeny. Je potrebné zúčastniť sa na všetkých troch stretnutiach. Účasť bude honorovaná sumou 100 eur," uviedlo mesto.



Občania, ktorí vo svojej schránke v týchto dňoch nájdu informačný leták o možnosti stať sa účastníkom občianskeho zhromaždenia, sa môžu prihlásiť cez online formulár alebo telefonicky na čísle 0951920798 v pracovných dňoch od 10.00 do 14.00 h.



O prijatí do občianskeho zhromaždenia rozhodne žrebovanie spomedzi prihlásených v záujme relevantného demografického rozdelenia účastníkov. Ľudia, ktorí sa chcú pridať, nemusia byť v téme klimatických zmien odborníkmi. "Zaujímajú nás ich postrehy, názory a skúsenosti, ktoré pomôžu plánovať ďalšie aktivity a opatrenia v tejto oblasti," informovala koordinátorka projektu za mesto Ivana Vidová. Partnermi projektu sú občianske združenia Človek za klímu a PDCS.