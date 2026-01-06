< sekcia Regióny
Trnava plánuje otvoriť na Coburgovej ulici útulok pre rodiny s deťmi
Potrebu útulku radnica vysvetľuje absenciou takej sociálnej služby v Trnave, ktorá by umožnila rodinám v krízovej situácii zostať spolu.
Autor TASR
Trnava 6. januára (TASR) - Mesto Trnava plánuje počas tohto roka otvoriť útulok pre rodiny s deťmi v krízových životných situáciách. Nachádzať sa bude v zrekonštruovanom objekte bývalej závodnej kuchyne na Coburgovej ulici. Ako priblížilaviceprimátorka mesta Eva Nemčovská, čaká sa na zaregistrovanie sociálnej služby v rámci Trnavského samosprávneho kraja.
Potrebu útulku radnica vysvetľuje absenciou takej sociálnej služby v Trnave, ktorá by umožnila rodinám v krízovej situácii zostať spolu. „Budova je zrekonštruovaná, v interiéri je plne zariadená,“ priblížila Nemčovská. Ubytovanie nebude podľa nej určené len pre matky s deťmi, ale aj pre otcov a páry s deťmi.
Rodiny nájdu podľa jej slov v útulku bývanie so sociálnym zázemím, s kuchynkou a priestorom na hranie pre deti. Nemčovská považuje za veľkú výzvu nájsť vhodných zamestnancov vo výberovom konaní. „Robíme všetko pre to, aby sme tam mali veľmi kvalitný tím,“ ubezpečila.
Nové zariadenie bude podľa radnice spĺňať štandardy kvality sociálnej služby a všetky stavebné, hygienické a požiarne predpisy v súlade s platnou legislatívou. Prízemie zariadenia bude bezbariérové s bezbariérovým WC a sprchou. Výška úhrady za poskytovanú službu je stanovená na sedem eur na deň za jednu plnoletú fyzickú osobu a dve eurá na deň za jedno dieťa.
Potrebu útulku radnica vysvetľuje absenciou takej sociálnej služby v Trnave, ktorá by umožnila rodinám v krízovej situácii zostať spolu. „Budova je zrekonštruovaná, v interiéri je plne zariadená,“ priblížila Nemčovská. Ubytovanie nebude podľa nej určené len pre matky s deťmi, ale aj pre otcov a páry s deťmi.
Rodiny nájdu podľa jej slov v útulku bývanie so sociálnym zázemím, s kuchynkou a priestorom na hranie pre deti. Nemčovská považuje za veľkú výzvu nájsť vhodných zamestnancov vo výberovom konaní. „Robíme všetko pre to, aby sme tam mali veľmi kvalitný tím,“ ubezpečila.
Nové zariadenie bude podľa radnice spĺňať štandardy kvality sociálnej služby a všetky stavebné, hygienické a požiarne predpisy v súlade s platnou legislatívou. Prízemie zariadenia bude bezbariérové s bezbariérovým WC a sprchou. Výška úhrady za poskytovanú službu je stanovená na sedem eur na deň za jednu plnoletú fyzickú osobu a dve eurá na deň za jedno dieťa.