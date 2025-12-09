< sekcia Regióny
Trnava plánuje realizáciu projektu obytnej zóny cez mestskú spoločnosť
Autor TASR
Trnava 9. decembra (TASR) - Mesto Trnava plánuje realizáciu investično-majetkového projektu Obytná zóna Medziháj prostredníctvom spoločnosti Mestské stavby Trnava, v ktorej má 100-percentný majetkový podiel. Trnavské mestské zastupiteľstvo schválilo na utorkovom zasadnutí predaj pozemkov do rúk tejto spoločnosti za päť miliónov eur. Súčasťou kúpnej ceny v prospech mesta je aj budúci doplatok v podobe pohyblivej zložky.
Pohyblivú zložku kúpnej ceny bude tvoriť „50 percent z čistého finančného výnosu (výťažku) na štvorcový meter pri budúcom nakladaní s časťou nadobudnutých nehnuteľností tvoriacich predmet prevodu spôsobom, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo“. Cieľom tohto kroku je okrem iného aj optimalizácia budúceho základu dane z príjmu v prípade predaja stavebných pozemkov.
„Domnievam sa, že prevod tohto majetku je obchádzaním zákona,“ povedal v rozprave poslanec Mestského zastupiteľstva v Trnave Marián Galbavý. Je podľa neho zrejmé, že cieľom investície je ďalší predaj, pričom tento nebude podľa jeho slov podliehať rozhodovaniu zastupiteľstva. Vedúci právneho odboru Mestského úradu v Trnave Igor Kršiak reagoval, že každé nakladanie s mestským majetkom, aj takým, ktorý bude súčasťou obchodnej spoločnosti s vlastníckym podielom mesta, bude podliehať schvaľovaniu zastupiteľstvom.
Navrhovaný investičný zámer má podľa samosprávy priniesť do územia nové plochy bývania, občianskej a technickej vybavenosti pre širšie vrstvy obyvateľstva aj návštevníkov lokality. „Súčasťou budovania obytnej zóny bude aj vybudovanie napojenia projektu na prvky technickej a dopravnej infraštruktúry v okolí,“ uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu.
Väčšinu územia má tvoriť individuálna bytová výstavba, predpokladaná je aj výstavba bytových domov. V zóne je prenechaný priestor na materskú a základnú školu. „Stmeľujúcim prvkom konceptu je centrálna zdieľaná ulica prepájajúca obe časti obytnej zóny. Prírodným ťažiskom novonavrhovaný park situovaný na východnej časti pozemku so širokou škálou aktivít,“ dodalo mesto.
Plánovaná Obytná zóna Medziháj je situovaná na západnom okraji katastrálneho územia mesta. „Riešené územie je využívané ako poľnohospodárska pôda v kontakte so zastavaným územím obce Ružindol. Južná strana je vymedzená dopravnou komunikáciou II/504,“ priblížila samospráva.
