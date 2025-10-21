< sekcia Regióny
Trnava plánuje v roku 2026 investície za viac než 28 miliónov eur
Autor TASR
Trnava 21. októbra (TASR) - Mesto Trnava by malo v roku 2026 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 114 miliónov eur vrátane finančných operácií. Na kapitálové výdavky má byť vyčlenených viac ako 28 miliónov eur. Objemom najvýznamnejšími investíciami bude revitalizácia obytného súboru Generála Goliana na trnavskom sídlisku Linčianska, rekonštrukcia školského areálu Základnej školy s materskou školou A. Kubinu a dokončenie projektu rekonštrukcie Emmerovej vily. Vyplýva to z návrhu budúcoročného rozpočtu, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta.
„Rozpočet na rok 2026 spolu s finančnými operáciami je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške 3.737.603 eur, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 6.775.298 eur,“ uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu rozpočtu. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v objeme 3.037.695 eur má byť vyrovnaný prebytkom finančných operácií, konkrétne zostatkami nevyčerpaného bankového úveru.
Príjmy bežného rozpočtu by mali dosiahnuť 85.603.293 eur. „V dôsledku schváleného konsolidačného balíka štát v roku 2026 znižuje podiel dane poukazovanej obciam z 55,1 percenta na 53 percent. Napriek tomu je plánovaný príjem z výnosu dane z príjmov vyšší ako v roku 2025 a očakáva sa vo výške 28.460.852 eur,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu. Podkladom pre stanovenie výšky je septembrová prognóza Ministerstva financií SR. Príjem z dane z nehnuteľností je zvýšený v porovnaní s rokom 2025 o 300.000 eur. Plánovaný príjem za dočasné parkovanie na území mesta je vo výške 5.500.000 eur. Očakávaný príjem z dividend spoločností STEFE a FCC, v ktorých má mesto Trnava spoluvlastnícku účasť, je vo výške 681.000 eur. Bežné výdavky by mali byť na úrovni 81.865.690 eur.
Príjmy kapitálového rozpočtu by mali dosiahnuť 21.563.513 eur. Ide napríklad o 6.500.000 eur za predaj pozemkov na Spartakovskej ulici a 5.000.000 eur za predaj pozemkov Obytná zóna Medziháj spoločnosti Mestské stavby Trnava, ktorá je dcérskou spoločnosťou mesta Trnava. „Obytná zóna Medziháj je jedným z najväčších pripravovaných rozvojových projektov v meste. Nachádza sa na západnom okraji katastrálneho územia Trnavy na hranici s obcou Ružindol,“ priblížila samospráva. Ďalšími významnými kapitálovými príjmami sú kapitálové transfery vo výške 10.063.513 eur.
Kapitálové výdavky sú plánované v objeme 28.338.811 eur. Objemom najvýznamnejšími investíciami bude revitalizácia verejných priestranstiev obytného súboru Generála Goliana s celkovým rozpočtom 12.221.747 eur, z toho 4,9 milióna eur tvorí spolufinancovanie mesta. Takisto rekonštrukcia školského areálu Základnej školy s materskou školou A. Kubinu s rozpočtom 2.100.000 eur, z toho 1.426.270 eur je spolufinancovanie mesta. Plánované je aj dokončenie projektu rekonštrukcie Emmerovej vily s rozpočtom v roku 2026 vo výške 1.500.000 eur z nenávratného finančného príspevku.
Príjmové finančné operácie v objeme 6.907.760 eur majú pozostávať napríklad z použitia rezervného fondu vo výške 500.000 eur na splátku časti zostatku bankových úverov. Rovnako zo 173.018 eur na rekultiváciu skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavarskej ceste z účelovej finančnej rezervy a zo zostatkov bankových úverov nevyčerpaných v roku 2025 vo výške 5.945.400 eur. Mesto v budúcom roku neplánuje nový bankový úver. Významnými výdavkovými finančnými operáciami sú príspevok do kapitálového fondu v obchodnej spoločnosti Mestské stavby Trnava vo výške 933.508 eur a splátky bankových úverov vo výške 2.846.507 eur.
