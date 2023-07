Trnava plánuje výmenu 26 prístreškov na autobusových zastávkach

Trnava 21. júla (TASR) - Do konca septembra plánuje trnavská radnica osadiť 26 nových prístreškov na zastávkach verejnej autobusovej dopravy. Dôvodom je ukončenie zmluvy o prenájme reklamnou spoločnosťou. Mesto verejnou súťažou hľadá dodávateľa nových. TASR o tom informovala hovorkyňa Veronika Majtánová.



Predpokladaná hodnota zákazky je 50.000 eur, záujemcovia sa môžu prihlásiť do 27. júla. V Trnave je podľa hovorkyne osadených spolu 96 prístreškov, 65 z nich je vo vlastníctve mesta, 26 patrí reklamnej spoločnosti a zostávajúcich päť iným subjektom. Konštrukcie pre nové moderné zastávky sú podľa hovorkyne navrhnuté v antracitovej farbe, opláštenie bočníc a strechy bude z priehľadného nerozbitného materiálu a lavičky budú mať farbu gaštanového dreva. "Budú umiestnené na Dohnányho ulici, Ulici Bedřicha Smetanu, Gejzu Dusíka, generála Goliána, Jána Bottu, Terézie Vansovej, tiež na Hlbokej, Hospodárskej, Spartakovskej a Študentskej, Kollárovej a Špačinskej. Všade tam, kde spoločnosť od 7. augusta svoje prístrešky zdemontuje," uviedla hovorkyňa. Radnica sa súbežne zaoberá aj alternatívou odkúpenia jestvujúcich prístreškov od reklamnej spoločnosti do majetku mesta, vec je však v štádiu rokovaní.



Inštaláciou nových prístreškov mesto otázku neuzatvára. "Z dlhodobého hľadiska máme záujem nahradiť aktuálne obstarávané konštrukcie modernými prístreškami, uvažujeme o zelených strechách či fotovoltike, prípadne dotykových obrazovkách. Samozrejmosťou majú byť aj elektronické tabule s odchodmi spojov," doplnila Majtánová. Chcú čakať na vhodnú výzvu z dotačných systémov, aby projekt mohli spolufinancovať z externých zdrojov. "V takomto prípade by sme následne spomenuté konštrukcie premiestnili na zastávky v odľahlejších častiach mesta, kde teraz žiadne prístrešky nie sú," uviedla.