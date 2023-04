Po obnove ľudia uvidia veže baziliky v Trnave ako v čase gotiky

Trnava 24. apríla (TASR) – Do výšky zhruba 37 metrov sa v týchto dňoch vyšplhalo lešenie pri južnej veži jednej z historických dominánt Trnavy - Baziliky sv. Mikuláša. Pamiatková obnova omietok a kamenných prvkov na fasáde následne aj severnej veže a západného portálu by mala trvať do konca roka 2024. TASR o tom informoval hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík.



Baziliku, ktorú Trnavčania už storočia nazývajú Hrubý kostol, postavili na najvyššom mieste rovinatej Trnavy podľa historických prameňov v období rokov 1380 až 1438. Prešla postupne viacerými stavebnými zmenami a úpravami. Od roku 2006 je jej fasáda narušená na viacerých miestach pre odstránenie omietok. "Prirodzeným spôsobom sa takto likvidovala vlhkosť v murive. Predpokladalo sa, že do piatich rokov bude murivo vysušené," uviedol Kolenčík. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa však začiatok pamiatkovej obnovy na dlhšie obdobie odložil. Pôvodný posudok bol podľa jeho vyjadrenia aktualizovaný na súčasný stav.



Po ukončení obnovy uvidia ľudia podľa Žofie Geričovej z Krajského pamiatkového úradu Trnava dvojvežie tak, ako ho mohli vidieť predkovia v období gotiky, v závere 14. a začiatkom 15. storočia. "Počas prác bude naďalej prebiehať dokumentovanie stavebných situácií," povedala pre TASR, pričom nevylúčila nové nálezy. Pamiatkari sa prikláňajú v prinavráteniu výrazu fasády práve z tohto stredovekého obdobia, pozostatky našli pri výskume v podkroví kostola. Ide o bielu omietku, pričom mladšie prístavby kaplniek by mali byť vizuálne odlíšené. Investor Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša získal na práce od Ministerstva kultúry SR cez projekt Obnovme si svoj dom s prioritou pamiatkovej ochrany národných kultúrnych pamiatok dotáciu 750.000 eur. Farnosť sa na obnove podieľa finančnými prostriedkami vo výške 20 percent. Prácami bola poverený víťaz výberového konania – spoločnosť Štukonz, s. r. o., Veľká Mača. Podľa Kolenčíka sa v ďalších etapách bude obnovovať fasáda a kamenné prvky aj hlavnej lode, opravy však budú, ako uviedol, nasledovať podľa dostupnosti finančných prostriedkov.



Gotická Bazilika sv. Mikuláša je známym pútnickým miestom so zázračným obrazom Panny Márie Trnavskej. Podľa výskumov stojí na mieste staršieho románskeho kostola z 11. storočia, ku ktorému sa viažu aj vôbec prvé písomné zmienky o Trnave. V jej kryptách sú pochovaní ostrihomskí arcibiskupi z obdobia usídlenia Ostrihomskej kapituly v meste a ďalší významní duchovní. Kostol má dĺžku 60 metrov (m) a šírku 31 m, výška hlavnej lode je 18 m. Hoci opticky jeho veže s výškou zhruba 54 m prevyšujú najvyššiu mestskú vežu, jej zhruba 57 m nedosahujú.