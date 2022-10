Trnavčania si budú môcť vyskúšať, ako prespávajú ľudia bez domova

Trnava 24. októbra (TASR) – Na ležoviskách, na akých prespávajú ľudia v núdzi, si budú môcť v Trnave v noci na štvrtok (27. 10.) vyskúšať záujemcovia Noc vonku. Takýto názov dala Trnavská arcidiecézna charita (TACH) podujatiu na pešej zóne, ktorým chce upozorniť na potrebu pomoci ľuďom bez domova. V Trnave ich žije podľa PR TACH Dariny Kukuľovej Kvetanovej aktuálne okolo 300.



"Verejnosť môže spoznať, ako sa na ulicu dostali, či sa dá v takýchto podmienkach dlhodobo fungovať. O tom, aká náročná je cesta z ulice, zase odpovedia v krátkych diskusiách priamo pred budovou charity na Hlavnej 43 v Trnave zamestnanci, ktorí s ľuďmi bez domova pracujú," uviedla Kukuľová Kvetanová. Ľudia zároveň spoznajú príbehy viacerých klientov TACH, napríklad seniora Petra, ktorý sa chladným uliciam často vyhýba tak, že cestuje po Slovensku vlakom.



Pred budovou charity budú pripravené ležoviská. Záujemcovia si na ne môžu ľahnúť, tí najodvážnejší môžu na pešej zóne stráviť stredajšiu noc spolu s nahlásenými účastníkmi. Jedným bude aj Patrik Bellay, sociálny pracovník TACH. "Veríme, že ľuďom takáto tvrdá skúsenosť odpovie na viacero otázok. Napríklad, či sa dá po takto strávenej noci vstať, kráčať do práce a odviesť v nej požadovaný výkon," vysvetlil.



Trnavská arcidiecézna charita zapojila do Noci vonku aj študentov vysokých škôl, ktorí ponúknu vlastnoručne pripravenú kapustnicu. Študenti zároveň pre charitu zorganizovali zbierku oblečenia a trvanlivých potravín. Do nej sa môžu zapojiť aj ostatní, záujem je o dámske a pánske zimné bundy, tričká, nohavice, tepláky, mikiny, teplé topánky a tenisky. Zo spodnej bielizne trenírky a tielka, ďalej ponožky, čiapky, deky, spacie vaky a ruksaky. Vhodnými trvanlivými potravinami sú napríklad konzervy s mäsom či rybami, cestoviny, instantné polievky, džemy, sirupy, čaje a káva.



Do nízkoprahového centra TACH denne prichádza asi 50 bezdomovcov. Charita zároveň rozbieha nový projekt zameraný na uplatnenie týchto ľudí na pracovnom trhu.