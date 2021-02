Počas víkendu sa bude v Trnave testovať na 16 odberových miestach

Trnava 19. februára (TASR) – Na víkendové (20. a 21. 2.) testovanie na ochorenie COVID-19 otvára mesto Trnava 16 odberových miest. Do siedmich z nich sa bude dať objednať vopred na presný čas cez mobilnú aplikáciu TrustOne, informovala o tom hovorkyňa radnice Veronika Majtánová. Odberové miesta budú oba dni otvorené od 8. 00 do 18.00 hodiny. Popri nich budú v sobotu otvorené aj stále odberové miesta, ktoré sú k dispozícii záujemcom počas týždňa.



"Trnavčanom chceme uľahčiť prístup k certifikátom, preto im umožňujeme dať sa otestovať počas víkendu vo viacerých lokalitách. Doba prevádzkových hodín našich odberových miest je dostatočne dlhá na to, aby nevznikali rady, s aplikáciou sa navyše dá celé testovanie skrátiť na pár minút," uviedol primátor Trnavy Peter Bročka. Vďaka aplikácii nie je potrebné čakať na výsledok na mieste. Príde občanovi priamo do aplikácie.



Primátor doplnil, že odberové miesta zriadené mestom sú prioritne určené ľuďom, od ktorých certifikát s negatívnym výsledkom testu vyžaduje ich zamestnávateľ. "Ak by sme ich neotvorili, tisícky občanov by boli odkázané na kapacity odberových miest zriadených štátom, čo by nebolo dostatočné. Cieľom víkendového testovania v réžii mesta je poskytnúť Trnavčanom viac možností získať certifikát čo najjednoduchšie a najrýchlejšie," dodal Bročka.



Počas uplynulého víkendu navštívilo mestské odberové miesta 21.516 ľudí, 154 z nich malo pozitívny výsledok testu, miera pozitivity dosiahla 0,72 percenta. Počas uplynulého víkendu mesto otvorilo 25 odberových miest, týždeň predtým ich bolo 30. Miera pozitivity u testovaných mierne klesla.