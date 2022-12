Stredoveké vianočné trhovisko sa bude konať na námestí v Trnave

Trnava 17. decembra (TASR) - Námestie svätého Mikuláša v Trnave sa počas víkendu premení na stredoveké vianočné trhovisko. TASR o tom informoval Alexander Prostinák z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.



Na námestí sa bude odohrávať scéna ako zo slovenských vianočných filmov, ktorých sa tu už nakrúcalo niekoľko. "Ocitnúť sa v rozprávke priam naživo a nielen prostredníctvom obrazovky, budú môcť tí, ktorí navštívia tento víkend Trnavu. Predajcovia v stredovekých kostýmoch budú priamo na mieste vyrábať vianočné oplátky, šporheltové dolky s voňavým roztopeným maslom či punč zohriaty priamo nad praskajúcim ohňom," uviedol Prostinák.



Ako doplnil, deti s rodičmi budú môcť nahliadnuť do práce kováča či obuvníka, nazrieť do výrobne šípov, ale aj sledovať živý adventný kalendár. "V rámci neho budú prebiehať vystúpenia artistov, šermiarov, ohňová šou či mečový tanec. Keďže ide o dobové trhy, v stánkoch nájdu aj drevené hračky, ručne robené bábiky alebo cínových vojačikov," informoval riaditeľ organizácie.



Stredoveké adventné trhy sa na Námestí sv. Mikuláša v Trnave konajú už desiaty rok. "Sú pripomenutím najväčšej slávy mesta, kedy sa tu konal pravidelný sobotný trh za čias Uhorského kráľovstva," doplnil Prostinák.



Stredoveké adventné trhy budú sprístupnené v sobotu do 19.00 h a v nedeľu od 10.00 do 18.00 h.