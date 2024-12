Trnava počíta s kapitálovými výdavkami vo výške 29,9 miliónov

Trnava 10. decembra (TASR) - Mesto Trnava počíta v budúcoročnom rozpočte s kapitálovými výdavkami vo výške 29,9 milióna eur. Viac ako sedem miliónov je určených na revitalizáciu verejných priestranstiev, takmer sedem miliónov eur na obnovu a výstavbu verejných budov a bytových domov. Vyplýva to z rozpočtu mesta Trnava na rok 2025, ktorý v utorok schválili poslanci tamojšieho mestského zastupiteľstva.



Najväčšia položka v rámci revitalizácie verejných priestranstiev sa týka obytného súboru na sídlisku Generála Goliana - Linčianska. V budúcom roku je na tento účel plánované použitie prostriedkov EÚ vo výške 3,15 milióna eur so spolufinancovaním na úrovni 2,45 milióna eur. "Pôjde konkrétne o obnovu deviatich dvorov, centrálnej vybavenosti, centrálnej osi," uvádza sa v schválenom rozpočte. Súčasťou centrálnej osi je aj vybudovanie novej cyklotrasy. V prípade obnovy verejných budov sú najviac nákladné rekonštrukcie objektov Emmerovej vily a Prachárne.



V rámci programu doprava sú plánované kapitálové výdavky na úrovni 5,29 milióna eur. Z prostriedkov EÚ majú byť financované viaceré cyklochodníky, viac ako pol milióna eur je určených na rozšírenie počtu parkovacích miest, výdavky na miestne komunikácie by mali dosiahnuť 1,23 milióna eur. Investície v oblasti školstva by mali dosiahnuť 3,65 milióna eur. Na rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu na Zavarskej ceste je pripravených 1,8 milióna eur. "Máme právoplatné stavebné povolenie a bola podaná žiadosť na verejné obstarávanie pre dodávateľa stavby. Finančné prostriedky budú použité na uzavretie zmluvného vzťahu s dodávateľom a samotnú realizáciu diela," priblížilo mesto.



Finančné prostriedky v celkovej sume 500.000 eur sú určené na obstarávanie nehnuteľného majetku. Použité majú byť napríklad ako splátky kúpnej ceny pozemkov na Koniarekovej ulici a pri vodárenskom parku, takisto na úhradu kúpnej ceny za nehnuteľnosti na Coburgovej ulici.



Avizovaná je rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému na potreby trnavskej mestskej polície. V budúcom roku sa v tejto súvislosti predpokladá použitie prostriedkov EÚ v hodnote 2,7 milióna eur a spolufinancovanie na úrovni takmer 550.000 eur. Plánovaný je aj nákup bezrampového systému na zaznamenávanie evidenčných čísiel vozidla pri vstupoch do jednotlivých parkovacích zón a aj nákup automatizovanej mobilnej kontroly evidenčných čísiel parkujúcich vozidiel.



V sociálnej oblasti je zámerom mesta vytvorenie nového objektu zariadenia opatrovateľskej služby na ulici Narcisová. V roku 2023 prebiehala verejná súťaž na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a následne víťazný uchádzač začal projektové práce. V roku 2024 bola spracovaná architektonická štúdia, dokumentácia pre územné rozhodnutie, realizované posudky a prieskumy. V budúcom roku bude pokračovať i príprava projektovej dokumentácie v súvislosti so zámerom zriadenia núdzového bývania pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej situácii a bez prístrešia.



Výdavky kapitálového rozpočtu mesta Trnava budú v roku 2025 financované z úverových zdrojov (12,8 milióna eur), z poplatku za rozvoj (1,8 milióna eur), z kapitálových transferov (12,55 milióna eur), zo zostatkov z minulých rokov (1,05 milióna eur) a z bežných príjmov (1,7 milióna eur). Mesto má v budúcom roku hospodáriť s celkovým vyrovnaným rozpočtom na úrovni viac ako 107 miliónov eur vrátane finančných operácií.