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Trnava podpísala zmluvu na obnovu parku Pri kalvárii za 3,1 milióna €
Park Pri kalvárii sa spolu so svojimi pôvodnými historickými časťami a vrstvami nachádza v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie a je súčasťou systému sídelnej zelene mesta.
Autor TASR
Trnava 23. júla (TASR) - Mesto Trnava podpísalo zmluvu so zhotoviteľom obnovy parku Pri kalvárii. Park má spĺňať požiadavky na oddych a aktívne trávenie voľného času. V jeho priestoroch bude vyznačený aj pôdorys zaniknutého cintorína a lazaretu. Práce v hodnote 3,1 milióna eur s DPH by mala zrealizovať trnavská stavebná firma CS. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.
Začiatok účinnosti zmluvy s víťazným uchádzačom sa viaže na poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo preukázanie rozpočtového krytia diela uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Najväčšiu časť parku tvorí bývalý areál zaniknutého cintorína, ktorý by sa dal označiť za vnútorný park. Bude vymedzený pôdorysnou stopou cintorína, ktorá má byť prezentovaná formou nízkeho múrika z tehlovo-betónového recyklátu so zemným násypom, rastlinstvom a stromami z vonkajšej strany.
Druhou časťou je dodnes zachovaná kalvária. „Pomedzi samotné zastavenia je navrhovaný štrkový trávnik vedúci ku Golgote so súsoším. Vymedzenie priestoru kalvárie bude umocňovať vyšší lúčny trávnik tiahnuci sa po jej obvode. Poslednou historickou vrstvou bude archeologické nálezisko lazaretu, nachádzajúce sa pri brehu Trnávky,“ priblížilo mesto v opise predmetu zákazky. Bývalý „špitálik“ má byť prezentovaný v celej pôdorysnej stope žltou pálenou tehlou na úrovni terénu a prostredníctvom oceľovej konštrukcie aj v priestore.
Posledným funkčným celkom má byť pavilón nachádzajúci sa v severovýchodnej časti riešeného územia na križovatke ulice Pri kalvárii a nového pešieho ťahu, ktorý povedie smerom cez lávku ponad povodie Trnávky.
Park Pri kalvárii sa spolu so svojimi pôvodnými historickými časťami a vrstvami nachádza v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie a je súčasťou systému sídelnej zelene mesta. V území parku sa nachádzajú dve chránené historické lipy, ktoré bude potrebné ošetriť a do budúcna náležite ochrániť voči riziku manuálneho poškodenia, a to prostredníctvom kovových ohrádok.
Začiatok účinnosti zmluvy s víťazným uchádzačom sa viaže na poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo preukázanie rozpočtového krytia diela uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Najväčšiu časť parku tvorí bývalý areál zaniknutého cintorína, ktorý by sa dal označiť za vnútorný park. Bude vymedzený pôdorysnou stopou cintorína, ktorá má byť prezentovaná formou nízkeho múrika z tehlovo-betónového recyklátu so zemným násypom, rastlinstvom a stromami z vonkajšej strany.
Druhou časťou je dodnes zachovaná kalvária. „Pomedzi samotné zastavenia je navrhovaný štrkový trávnik vedúci ku Golgote so súsoším. Vymedzenie priestoru kalvárie bude umocňovať vyšší lúčny trávnik tiahnuci sa po jej obvode. Poslednou historickou vrstvou bude archeologické nálezisko lazaretu, nachádzajúce sa pri brehu Trnávky,“ priblížilo mesto v opise predmetu zákazky. Bývalý „špitálik“ má byť prezentovaný v celej pôdorysnej stope žltou pálenou tehlou na úrovni terénu a prostredníctvom oceľovej konštrukcie aj v priestore.
Posledným funkčným celkom má byť pavilón nachádzajúci sa v severovýchodnej časti riešeného územia na križovatke ulice Pri kalvárii a nového pešieho ťahu, ktorý povedie smerom cez lávku ponad povodie Trnávky.
Park Pri kalvárii sa spolu so svojimi pôvodnými historickými časťami a vrstvami nachádza v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie a je súčasťou systému sídelnej zelene mesta. V území parku sa nachádzajú dve chránené historické lipy, ktoré bude potrebné ošetriť a do budúcna náležite ochrániť voči riziku manuálneho poškodenia, a to prostredníctvom kovových ohrádok.