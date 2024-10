Trnava podpísala zmluvu na projekt rozšírenia škôlky V jame 27

Trnava 28. októbra (TASR) - Mesto Trnava podpísalo zmluvu na vypracovanie projektu rozšírenia kapacity Materskej školy (MŠ) V jame 27 na sídlisku Družba. Predmetom projektovej dokumentácie bude riešenie novostavby s tromi triedami. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a s tým súvisiace činnosti na realizáciu novostavby. Súčasťou zákazky budú aj exteriérové priestory areálu, technická infraštruktúra v potrebnom rozsahu," uvádza sa v zmluve medzi mestom Trnava a spoločnosťou playarchitects, uzatvorenej na základe výsledku verejného obstarávania.



Okrem iného zmluva počíta s vypracovaním architektonickej štúdie, dokumentácie pre územné rozhodnutie, realizačného projektu či projektu interiéru. Celková zmluvná cena je 98.400 eur s DPH.



Súčasná budova materskej školy je rozdelená na tri pavilóny. V pavilónoch A a B sa nachádzajú dve triedy. Pavilón C má tri triedy. Mesto počíta s projektom na novostavbu v rozsahu troch tried, pričom každá má mať kapacitu do 25 detí.