< sekcia Regióny
Trnava podpísala zmluvu na projekt severozápadného prepojenia mesta
Celková dĺžka dopravného prepojenia má byť tri kilometre.
Autor TASR
Trnava 17. apríla (TASR) - Mesto Trnava podpísalo zmluvu na zhotovenie projektovej dokumentácie v súvislosti s plánovaným vybudovaním severozápadného dopravného prepojenia Kamennej cesty s križovatkou severného obchvatu mesta. Projektové práce zrealizuje spoločnosť Amberg Engineering Slovakia za 480.807 eur vrátane DPH. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv.
„Predmetom zákazky sú projektové práce súvisiace s návrhom vybudovania dopravného prepojenia spolu s chodníkom pre peších a novej cyklotrasy. Výstavbou prepojovacej komunikácie dôjde k odľahčeniu cestných komunikácií v Trnave, zvýšeniu bezpečnosti, plynulosti a segregovaniu zraniteľných účastníkov cestnej premávky,“ priblížilo mesto v opise predmetu zákazky.
Súčasťou zákazky je okrem iného geodetické zameranie územia, grafický koncept, realizácia prieskumných sond, posudky a prieskumy, stavebný zámer, projekt stavby s podrobnosťou vykonávacieho projektu, dohľad nad projektom stavby, autorský dohľad a súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác. Projektant sa musí pri návrhu koordinovať s odbornými zamestnancami Mestského úradu v Trnave na pravidelných stretnutiach.
Celková dĺžka dopravného prepojenia má byť tri kilometre. Začínať má na Kamennej ceste (križovanie s ulicou Johna Dopyeru), pokračovať má križovaním s Modranskou a Orešianskou cestou. Končiť má napojením na križovatku severného obchvatu Trnavy (cesta I/51). Predpokladaná hodnota zákazky vo verejnom obstarávaní bola stanovená na 685.250 eur bez DPH. Do verejného obstarávania sa zapojilo šesť uchádzačov.
„Predmetom zákazky sú projektové práce súvisiace s návrhom vybudovania dopravného prepojenia spolu s chodníkom pre peších a novej cyklotrasy. Výstavbou prepojovacej komunikácie dôjde k odľahčeniu cestných komunikácií v Trnave, zvýšeniu bezpečnosti, plynulosti a segregovaniu zraniteľných účastníkov cestnej premávky,“ priblížilo mesto v opise predmetu zákazky.
Súčasťou zákazky je okrem iného geodetické zameranie územia, grafický koncept, realizácia prieskumných sond, posudky a prieskumy, stavebný zámer, projekt stavby s podrobnosťou vykonávacieho projektu, dohľad nad projektom stavby, autorský dohľad a súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác. Projektant sa musí pri návrhu koordinovať s odbornými zamestnancami Mestského úradu v Trnave na pravidelných stretnutiach.
Celková dĺžka dopravného prepojenia má byť tri kilometre. Začínať má na Kamennej ceste (križovanie s ulicou Johna Dopyeru), pokračovať má križovaním s Modranskou a Orešianskou cestou. Končiť má napojením na križovatku severného obchvatu Trnavy (cesta I/51). Predpokladaná hodnota zákazky vo verejnom obstarávaní bola stanovená na 685.250 eur bez DPH. Do verejného obstarávania sa zapojilo šesť uchádzačov.