< sekcia Regióny
Trnava podporí povedomie o črevných zápalových ochoreniach
Na podporu pacientov sa budova trnavskej radnice vo večerných hodinách symbolicky rozsvieti nafialovo.
Autor TASR
Trnava 19. mája (TASR) - Mesto Trnava sa opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy pri príležitosti Svetového dňa črevných zápalových ochorení (IBD), ktorý si verejnosť pripomína v utorok. Na podporu pacientov sa budova trnavskej radnice vo večerných hodinách symbolicky rozsvieti nafialovo. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Cieľom je zvýšiť povedomie, podporiť pacientov a upozorniť na význam včasnej diagnostiky, liečby a spoločenského porozumenia. Fialová farba je symbolom solidarity s ľuďmi so zápalovými ochoreniami tráviaceho traktu. Tieto ochorenia výrazne ovplyvňujú život pacientov, no verejnosť o nich vie málo, preto je dôležitá osveta a zapojenie miest a inštitúcií po celom svete.
Svetový deň IBD organizujú pacienti a odborníci v spolupráci so zdravotníckymi organizáciami. Na Slovensku sa do iniciatívy zapája Slovenská gastroenterologická spoločnosť, ktorá sa venuje aj osvete, vzdelávaniu verejnosti a podpore pacientov.
IDB, medzi ktoré patrí Crohnova choroba a ulcerózna kolitída, sú chronické zápalové ochorenia tráviaceho traktu. Pacienti trpia bolesťami brucha, hnačkami, únavou či výrazným znížením kvality života.
Cieľom je zvýšiť povedomie, podporiť pacientov a upozorniť na význam včasnej diagnostiky, liečby a spoločenského porozumenia. Fialová farba je symbolom solidarity s ľuďmi so zápalovými ochoreniami tráviaceho traktu. Tieto ochorenia výrazne ovplyvňujú život pacientov, no verejnosť o nich vie málo, preto je dôležitá osveta a zapojenie miest a inštitúcií po celom svete.
Svetový deň IBD organizujú pacienti a odborníci v spolupráci so zdravotníckymi organizáciami. Na Slovensku sa do iniciatívy zapája Slovenská gastroenterologická spoločnosť, ktorá sa venuje aj osvete, vzdelávaniu verejnosti a podpore pacientov.
IDB, medzi ktoré patrí Crohnova choroba a ulcerózna kolitída, sú chronické zápalové ochorenia tráviaceho traktu. Pacienti trpia bolesťami brucha, hnačkami, únavou či výrazným znížením kvality života.