Trnava chystá podujatia Národného týždňa charity

Trnava 19. júna (TASR) - Trnavská arcidiecézna charita (TACH) sa k Národnému týždňu charity pripojí vo štvrtok (22. 6.) na Hlavnej ulici v Trnave. Pripravila niekoľko osvedčených a tiež nových podujatí, ktoré jej činnosť predstavia verejnosti. Overeným lákadlom je charitný antikvariát. Uviedla to PR manažérka TACH Darina Kukuľová Kvetanová.



"Pred sídlom na pešej zóne ponúkneme knihy pre deti a dospelých, ktoré sme získali počas vyhlásenej zbierky a teraz im dáme druhú šancu. Za získané financie môžeme podporiť služby v nízkoprahovom centre pre ľudí bez domova v Trnave," uviedla.



Národný týždeň charity podporia aj finalistky televíznej šou Pečie celé Slovensko Katarína Novotová a Lenka Lukačovičová. "Pre hostí nebudú piecť, ale navaria v kotle 50 litrov fazuľovice s údenými bravčovými rebierkami. Hudobník Michal Štofej z kapely Hudba z Marsu zahrá na gitare a zaspieva v charitnej kaviarni. Práve tam budú počas celého dňa hovoriť zamestnanci charity o sociálnych službách, ktoré poskytujú," doplnila Kukuľová Kvetanová. Zástupcovia Slovenskej katolíckej charity a Caritas Doneck prichádzajú do Trnavy s interaktívnou prednáškou Psychické zdravie v záťažových situáciách. Verejnosť si bude môcť vyskúšať, ako sa zachovať v ťažkých životných situáciách, akou je vojna.



Národný týždeň charity podporí aj mesto Trnava, keď v pondelok večer vysvieti radnicu do charitnej červenej farby. Aktivity podujatia potrvajú počas týždňa vo viacerých slovenských mestách a nesú sa v téme vďačnosti. "Sme veľmi vďační za našich podporovateľov, bez ktorých by sme nemohli v takejto miere stáť blízko pri človeku a pomáhať tam, kde je treba. Posledné roky sú ukážkou solidarity ľudí, ktorí nie sú ľahostajní voči druhým," dodal riaditeľ TACH a generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav Dzurech.