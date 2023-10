Podujatie Kam na strednú v Trnave je aj pre rodičov

Trnava 12. októbra (TASR) - Podujatie Kam na strednú ponúka vo štvrtok v Trnave do 18.00 h v mestskej športovej hale končiacim žiakom základných škôl možnosť získať prehľad a rozhodnúť sa pre svoje ďalšie profesijné smerovanie. Svoje odbory prišlo ponúknuť 44 stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), tiež viacerí zamestnávatelia a vysoké školy v regióne.



"Pripravili sme už štvrtý ročník," povedal Jozef Viskupič, predseda TTSK, ktorý akciu organizoval. Zopakujú ju ešte v Dunajskej Strede a Senici. "Podujatie má názov, ktorý je zároveň otázkou, a ono na ňu aj chce a vie odpovedať," konštatoval. Okrem verejných stredných škôl prišli aj niektoré cirkevné a súkromné školy a aj firmy, ktoré spolupracujú s TTSK v duálnom vzdelávaní.



Na potreby trhu práce sieť škôl TTSK podľa Viskupiča reflektuje. "Jednotlivé študijné odbory, ich množstvo a rozsah je stanovený na základe dát. Tie sa každoročne zlepšujú a verím, že už odpovedáme na kariérny rast nielen z pohľadu odborného uplatnenia, ale aj v rámci sebarealizácie mladých ľudí," dodal. Obe podľa neho spája cieľ, aby deti študovali v Trnavskom kraji a po skončení zostali na Slovensku.



Spokojný z podujatia odchádzal aj deviatak Samuel Bečica z Trnavy. "Pomôže mi to, je to veľmi dobré podujatie," povedal pre TASR. Chlapec sa zaujíma o grafiku, vybral si školu, kde by mohol vybraný odbor študovať. Predseda TTSK zdôraznil, že predĺženie akcie do neskorších popoludňajších hodín dáva šancu prísť aj rodičom. Dôležitosť participácie pri výbere potvrdila aj Lucia, ktorá docestovala s dcérou Júliou z Cífera. "Prišli sme s tým, že máme dve vhodné školy, ale pridali sme tu na mieste tretiu. Má to zmysel, keď idú aj rodičia, môžu svoje deti usmerniť, aby si našli prácu, ktorá by ich bavila," povedala pre TASR.



So svojou ponukou prišla medzi inými aj Stredná odborná škola automobilová na Coburgovej ulici v Trnave. Podľa pedagóga Daniela Opaleka možnosti uplatnenia po skončení školy sú dobré, a tak záujem o štúdium je dosť veľký. "Autoopravárenstvo napreduje nielen v Trnavskom kraji, ale v celom svete, naši absolventi majú tak široké možnosti nájsť si dobrú prácu," uviedol. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Galante podľa odbornej pedagogičky Viery Kamenickej takisto nemá problémy s ich obsadzovaním. "Naša škola má zriadenú vlastnú reštauráciu i kaderníctvo, robíme prezentačné akcie, deti z okolitých škôl majú možnosť sa s nami zoznámiť aj priebežne," uviedla.