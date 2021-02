Trnava pokračuje v skríningu, skráti ho o dva dni

Trnava 4. februára (TASR) - Trnava si zopakuje pre nepriaznivé výsledky celoplošné testovanie aj počas nadchádzajúceho víkendu. Mesto otvorí opäť 30 odberových miest (OM), testovať sa v nich bude v sobotu 6. a v nedeľu 7. februára od 8.00 do 18.00 hodiny. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová. V pondelok a utorok, ako to bolo pri posledných dvoch testovaniach, otvorenie OM mesto neplánuje.



Zoznam OM ostáva rovnaký ako počas uplynulého víkendu. Opakuje sa aj možnosť objednať sa vopred na konkrétny čas prostredníctvom mobilnej aplikácie TrustOne. Pre vopred objednaných bude opäť vyhradených desať odberových miest, zvyšných dvadsať bude pre tých, ktorí systém časeniek nevyužijú. K dispozícii bude 7560 časeniek, minulý týždeň to bolo 9000. "S aplikáciou je návšteva OM párminútovou záležitosťou," uviedol primátor Trnavy Peter Bročka. "Naším cieľom bolo Trnavčanom testovanie čo najviac uľahčiť a umožniť im vybaviť ho čo najrýchlejšie. V predošlom kole sa obsadilo približne 65 percent časeniek, ani bez nich sa však nečakalo dlho. Najväčší nápor býva v sobotu doobeda," dodal.



Stav obsadenosti jednotlivých OM bude počas testovania priebežne aktualizovaný na stránke testovanie.trnava.sk.



Na predchádzajúcom testovaní sa v Trnave zúčastnilo spolu 23.252 ľudí, počas víkendových dní prišlo do OM 19.732 záujemcov, v pondelok a utorok 3520. Miera pozitivity bola 1,19 percenta.