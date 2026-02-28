< sekcia Regióny
Trnava pokračuje v zmenách organizácie dopravy
Cieľom zmien je podľa trnavskej radnice nadviazať na predchádzajúce úpravy v týchto častiach mesta, zvýšiť bezpečnosť, redukovať tranzitnú dopravu a zlepšiť plynulosť premávky.
Autor TASR
Trnava 28. februára (TASR) - Mesto Trnava pokračuje v ďalších úpravách organizácie dopravy na Tulipáne a v lokalite Špíglsál. Cieľom zmien je podľa trnavskej radnice nadviazať na predchádzajúce úpravy v týchto častiach mesta, zvýšiť bezpečnosť, redukovať tranzitnú dopravu, zlepšiť plynulosť premávky a vytvoriť lepšie podmienky pre chodcov, cyklistov aj vodičov.
„Od pondelka 2. marca dôjde v lokalite Tulipán k zjednosmerneniu premávky na uliciach Markovičova, Mýtna a Orgovánová (v úseku medzi ulicami 9. mája a Maxima Gorkého),“ priblížila mestská samospráva. Na križovatke ulíc Orgovánová a 9. mája, kde sa od skorých ranných hodín zmení dopravný režim, bude zabezpečená hliadka mestskej polície, ktorá bude monitorovať situáciu a v prípade potreby usmerňovať premávku.
Rovnako od uvedeného termínu bude v lokalite Špíglsál platiť zmena smeru jazdy na Mierovej ulici a na Ulici Cyrila a Metoda (v časti medzi Ulicou Štefana Moyzesa a Mierovou ulicou). „Zároveň od pondelka spúšťame vo všetkých uvedených lokalitách neplatenú parkovaciu zónu N, v ktorej je parkovanie možné len na riadne vyznačených miestach,“ dodala radnica.
