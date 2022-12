Poplatky za odpad sa Trnavčanom zvýšia o tri eurá za rok

Trnava 13. decembra (TASR) – Trnavčania budú od nasledujúceho roka platiť za komunálny odpad vyššie poplatky. Zmenia sa však iba o niekoľko centov za mesiac, mestské zastupiteľstvo na utorkovej schôdzi odkleplo zvýšenie zo súčasných ôsmich centov na osobu a deň na deväť centov, čo predstavuje nárast o 12,5 percenta. Mesačne ide pri fyzických osobách o sumu o 30 centov a zvýšenie z 29,20 eura na 32,85 eura za rok. Osoby nad 62 rokov majú nárok uplatniť si 50-percentnú zľavu a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zľavu vo výške 60 percent.



Primátor Peter Bročka upozornil, že mesto tým bude mať najnižšie stanovenú sadzbu spomedzi krajských miest na Slovensku.



V Trnave by sa mali výdavky za zber komunálneho odpadu z domácností a firiem v roku 2023 vyšplhať na 1,830 milióna eur, za triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na 490.000 eur a za triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na 63.000 eur, spolu s ďalšími ide o 4,038 milióna eur. Príjmy pri pôvodnej výške ôsmich centov za osobu a deň by dosiahli iba 1,648 milióna eur, spolu s ostatnými kapitolami 3,710 milióna eur. Rozdiel medzi predpokladanými výdavkami a príjmami pri zachovaní výšky poplatku 29 eur vychádza na mínus 327.259 eur



Radnica doplnila, že sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a zároveň by sadzba poplatku mala pokryť výdavky na zabezpečenie vyššie uvedených činností.