Trnava poslala do Charkova kamión s humanitárnou pomocou

Trnava 21. apríla (TASR) – Mesto Trnava poslalo do Charkova na Ukrajine, ktorý je jedným z partnerským miest Trnavy, kamión s humanitárnou pomocou. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Zásielka v hodnote takmer 25.000 eur úspešne dorazila do cieľa. „S našimi charkovskými priateľmi sme v kontakte, pokiaľ im to podmienky dovoľujú. Niekoľkým ženám, deťom a seniorom sa z takmer 1700 kilometrov vzdialeného Charkova podarilo utiecť až sem. V Trnave našli dočasný domov a bezpečie. Tým, ktorí tam ostali, sa snažíme pomôcť, ako sa dá," uviedol primátor Trnavy Peter Bročka.



Ako doplnil, Charkov už takmer dva mesiace čelí útokom ruskej armády a pre vojnu sa zmenil na nepoznanie. „Na prvú zásielku nadviažeme ďalšou. Vždy, keď do Charkova dorazí jeden kamión, vyšleme ďalší. Keď budeme tento systém pomoci po logistickej stránke stabilizovaný, máme v úmysle vyhlásiť verejnú zbierku, ak by chceli konkrétnymi vecami prispieť aj dobrovoľníci z radov občanov," doplnil primátor.