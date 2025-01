Trnava považuje výpadok katastra za problematický a bezprecedentný

Trnava 15. januára (TASR) - Mesto Trnava považuje výpadok katastra nehnuteľností za problematický a bezprecedentný. Samospráva čaká na oficiálne informácie od zodpovedných úradov a určenie ďalšieho postupu, predovšetkým však na oznámenie relevantného termínu obnovenia funkčnosti portálov a aplikácií. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.



"Ako mesto disponujeme údajmi pre svoje územie Trnavy k 30. novembru 2024 a vďaka nim môžeme aspoň čiastočne zabezpečovať niektoré úkony, ktoré nie sú závislé od aktuálneho stavu," priblížila hovorkyňa. Poukázala však na to, že dáta katastra okrem použitia na právne úkony tvoria jadro informačných systémov mesta.



Výpadok katastra má podľa jej slov vplyv na viaceré pracoviská mestského úradu od podávania daňových priznaní k dani z nehnuteľností (ktoré má termín do konca januára) cez činnosť stavebného úradu až po vydávanie rezidentských parkovacích kariet. "Samozrejme, najhorší vplyv to má na občanov, ktorí nemôžu vybaviť rôznu agendu, často viazanú zákonnými či zmluvnými termínmi," dodala.



Pracoviská katastrálnych odborov okresných úradov boli dočasne zatvorené pre rozsiahly kybernetický útok, ktorý zasiahol ich informačný systém. Vláda po mimoriadnom zasadnutí deklarovala, že dáta sú zálohované a riziko zmien vlastníckych údajov nehrozí. Od pondelka 13. januára sa postupne obnovuje prevádzka jednotlivých pracovísk katastra.