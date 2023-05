Trnava pozýva návštevníkov na festival Víno Tirnavia

Trnava 18. mája (TASR) – Viac ako dve stovky slovenských vín ponúkne návštevníkom festival Víno Tirnavia 2023, ktorý v tomto roku oslavuje dvadsať rokov od svojho vzniku. Medzinárodná súťažná výstava je už niekoľko rokov považovaná za najprísnejšiu slovenskú vinársku súťaž, ktorá sa stala lídrom v oblasti zavádzania nových moderných prvkov do hodnotiaceho systému.



Prezentácia vín verejnosti a možnosť ochutnať z tých, ktoré predstavujú to najlepšie, čo sa na Slovensku urodilo, je pre milovníkov vína najdôležitejšou časťou celého podujatia. Ochutnávka sa uskutoční v piatok (19. 5.) od 16.00 do 22.00 h a v sobotu (20. 5.) od 15.00 do 22.00 h na nádvorí radnice a na Hlavnej ulici.



Porotcovia tento rok udelili ocenenie šampióna 11 vínam, Veľká zlatá medaila bola udelená šiestim vínam a na zlatú medailu dosiahlo 47 vín. Podmienky na udelenie striebornej medaily splnilo 137 vín. "Takmer polovicu ocenení sme udelili vínam ročníka 2022, pričom dominovali biele vína. Tie sa vyznačujú harmóniou, eleganciou, ale predovšetkým sú krásne živé a šťavnaté s podmanivou ovocnosťou, čo platí aj o vínach ružových. Červené sa, naopak, vyznačujú zamatovou textúrou, šírkou a hĺbkou, ktorú dosiahli viacročným zrením," hovorí hlavný organizátor a predseda hodnotiacich komisií Tibor Vittek.



Pre návštevníkov organizátor mesto Trnava pripravilo aj koncertné vystúpenia, predstavia sa laureáti Krištáľového krídla, Lash &Grey, tiež Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý. Záver bude v piatok v podaní Miloša Biháryho a Vanessy Šarközi a ich hudobného projektu s nádychom gypsy štýlu. V sobotu navodí atmosféru hudobný projekt Headmovers, ktorý spája vo svojej tvorbe prvky jazzu, soulu, hip-hopu a R'n'B.