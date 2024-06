Práce na moste v mieste križovania D1 s R1 v Trnave idú do druhej fázy

Bratislava/Trnava 11. júna (TASR) - Komplexná oprava 80 metrov dlhého mosta pri Trnave, v mieste križovania diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1, prechádza do druhej fázy. Opravovať sa bude vnútorná časť ľavého mosta. TASR o tom informoval odbor marketingu a komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



Stavebné práce na vonkajšej časti mosta pozostávali z búracích prác, v rámci ktorých bolo z mosta demontované pôvodné príslušenstvo a vybúrané pôvodné konštrukčné časti až na úroveň nosnej konštrukcie. "Následne sa zrealizovala betonáž spádového betónu, vystuženie a betonáž rímsy, osadili sa nové mostné závery, celoplošná izolácia, položili sa asfaltové vrstvy vozovky, osadilo sa zábradlie a zvodidlá," priblížili z NDS.



Druhá fáza stavebných prác pokračuje od pondelka 10. júna na vnútorných častiach ľavého mosta, v strednom deliacom páse. "Doprava bola presmerovaná už na opravené vonkajšie časti mosta a je vedená v dvoch jazdných pruhoch. Odbočenie z diaľnice R1 na diaľnicu D1 v smere Nitra - Bratislava je zachované," dodali.



Pripojenie z diaľnice D1 na diaľnicu R1 v smere Bratislava - Trnava je naďalej riešené obchádzkou. Nákladná aj osobná doprava z D1 smerujúca do Trnavy môže využiť presmerovanie po R1 smer Nitra. V križovatke Vlčkovce navedie obchádzková trasa vozidlá ponad R1 späť na smer do Trnavy. Obchádzka je však určená len pre vozidlá s nosnosťou maximálne 32 ton.



K rozsiahlej rekonštrukcii sa pristúpilo po štyroch dekádach a bola nevyhnutná pre ďalšie dlhodobé a bezproblémové využívanie tohto mosta.