Prázdninové nedele v Trnave budú patriť Potulkám malým Rímom

Trnava 3. júla (TASR) – Počnúc nedeľou 5. júla bude počas prázdnin patriť každý záver týždňa v Trnave Potulkám malým Rímom. Vlastivedné prechádzky majú už niekoľko rokov svojich fanúšikov, stretávajú sa na nich Trnavčania aj návštevníci mesta.



V rámci prvej z nich účastníci navštívia dnes už nefungujúci bývalý Dom pionierov – Emmerovu vilu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Novým zážitkom bude pre účastníkov 'potulka' 12. júla s názvom Trnava zo žabej perspektívy, ktorá povedie korytom potoka Trnávka. Počet jej účastníkov je limitovaný, zúčastniť sa môžu len dvadsiati. Z toho dôvodu bude mať 23. augusta reprízu. Sprievodcom bude architekt Miroslav Beňák. O latinských nápisoch na budovách bude 19. júla hovoriť Katarína Karabová, 26. júla povedie trasa útrobami štadióna Antona Malatinského so sprievodcom Petrom Vágnerom. Druhého a 30. augusta budú riaditeľka Štátneho archívu Trnava Júlia Ragačová a Slavomír Dzvoník sprevádzať na trase s názvom Po stopách lásky v Trnave. Kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je súčasťou Západoslovenského múzea a je verejnosti neprístupný, otvoria 9. augusta v rámci 'potulky' s názvom Stál pri zrode mesta so sprievodkyňou Luciou Duchoňovou. Ponuku doplní 16. augusta možnosť nazrieť s Ferdinandom Makom do kláštora premonštrátiek a tiež do ich kaplnky.



Vstupenky si je v tomto roku možné zakúpiť iba vopred v turistickom informačnom centre v mestskej veži, v deň konania sa predávať už z dôvodu hygienických opatrení proti šíreniu nového koronavírusu nebudú.