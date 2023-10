Pre Emmerov dom v Trnave majú novú náplň

Trnava 19. októbra (TASR) - Novú budúcnosť pre bývalé centrum voľného času, pôvodne Emmerov dom, v centre mesta našla trnavská radnica. Má už vypracovanú projektovú dokumentáciu na obnovu tejto kultúrnej pamiatky a súčasne podľa hovorkyne Veroniky Majtánovej chce určiť jej budúcu náplň.



"Po rekonštrukcii by mal slúžiť ako priestor na reprezentačné účely s kultúrno-sociálnym rozmerom, ktorý zahŕňa napríklad aj aktivity pre seniorov. Uvažujeme tiež o kaviarni v časti krídla, ktorá spolu so sociálnym zázemím ideálne doplní oddychovú zónu zrekonštruovaného Ružového parku," uviedla pre TASR.



Po obnove sa stane výraznou dominantou priľahlého parku, ktorý nesie prívlastok po ružiach a v uplynulých mesiacoch prešiel zásadnou a takisto nákladnou rekonštrukciou. "Momentálne sme vo fáze získavania vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí od správcov inžinierskych sietí a zainteresovaných inštitúcií k obnove objektu. Následne požiadame o stavebné povolenie," doplnila hovorkyňa.



Projektová dokumentácia rešpektuje podmienky na obnovu národnej kultúrnej pamiatky a je spracovaná tak, aby poskytovala čo najväčšiu variabilitu priestorov do budúcna. Aktuálne sa časť využíva ako skladové priestory. Na budove sa pravidelne vykonávajú technické revízie a medzičasom sa uskutočnil aj doplnkový architektonicko-historický výskum, reštaurátorský prieskum a zameranie, ktoré sa stali východiskom pre projekt rekonštrukcie. Právoplatné stavebné povolenie by malo byť vydané v prvej polovici roku 2024, ďalší vývoj bude závisieť od rozpočtu a dĺžky trvania verejného obstarávania na dodávateľa stavby.



Emmerov dom, v poslednom období známy ako Kalokagatia - centrum voľného času a ešte predtým ako Pioniersky dom, bol postavený medzi rokmi 1767 a 1784 ako záhradný pavilón tesne za hradbami mesta, nesie stopy baroka i klasicizmu. V 19. storočí bol majiteľom starosta Trnavy Ignác Emmer. Podľa múzejníčky Simony Jurčovej jeho syn Kornel urobil kariéru vo vysokej politike v Budapešti, tam sa oženil a usadil. Spísal závet, že odkáže vilu so záhradou mestu Trnava a Trnavčanom na kultúrne účely. Podmienkou bolo, aby jedna z trnavských ulíc niesla jeho meno. Emmerovou sa stala jedna z ulíc širšieho centra. Po jeho i manželkinej smrti nasťahovali do objektu v roku 1947 starobinec a o desať rokov časť priliehajúcej záhrady premenilo mesto na verejný park. Vysadili v ňom množstvo ruží a vila slúžila dlhé roky deťom.