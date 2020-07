Pre núdznych v Trnave vyhlásili zbierku Bicykel do každej rodiny

Trnava 14. júla (TASR) – Od 16. júla do konca mesiaca môžu prispieť Trnavčania svojimi nepoužívanými bicyklami do charitatívnej zbierky v prospech rodín, ktoré si ich nákup nemôžu dovoliť. Zbierku Bicykel do každej rodiny zastrešuje podľa hovorkyne mesta Veroniky Majtánovej samospráva v spolupráci s obchodným centrom na Ulici Ferka Urbánka a ďalšími partnermi. Pôvodne sa mala konať na jar, jej termín musel byť pre koronakrízu posunutý.



Mesto pomáha pri výbere rodín, ktorým budú bicykle venované. "V Trnave sa v núdzi nachádzajú desiatky rodín. Kto vlastní starší či nepoužívaný bicykel, kolobežku alebo trojkolku, môže ich venovať na tento účel. Bicykle sa k rodinám dostanú ešte počas letnej sezóny, revíziu a renováciu bicyklov do funkčného stavu zabezpečí partnerská spoločnosť," uviedla hovorkyňa.



Cieľom je podporiť voľnočasové a športové aktivity sociálne slabších rodín. "Pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu prináša okrem pozitívnych účinkov na fyzickú i duševnú stránku cestu na vytváranie nových priateľstiev a stmeľovanie rodín. To býva nesmierne dôležité pre rodiny, ktoré sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách," dodala Majtánová.